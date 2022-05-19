Сонячні їжачки та корональний мох. Апарат ЄКА вперше зняв південний полюс Сонця (фото)

Вчені лише починають аналізувати нові дані та отримані фото, але ці висновки поглиблять наше розуміння поведінки Сонця та того, як воно впливає на космічну погоду, що впливає на Землю.

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Цікавий факт про Сонце полягає в тому, що, попри детальне вивчення протягом століть, вчені ніколи не бачили його полюсів, пише IFLS.

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Проте, на щастя, дослідники мають місію, здатну зробити не тільки це, але й багато іншого.

Космічний апарат Solar Orbiter Європейського космічного агентства (ЄКА) робить знімки Сонця як ніколи раніше, і його перший близький проліт показав нові властивості нашої зірки, а також дозволив подивитися на її полюси.

[ + – ] Фото південного полюса Сонця у високій якості

Планети (і більшість космічних апаратів, які ми відправляємо до космосу) мають тенденцію обертатися в дуже вузькій площині навколо екватора Сонця. Це не дозволяє побачити сонячні полюси, тому, використовуючи гравітаційне тяжіння Венери, нахил Solar Orbiter підійматиметься все вище і вище.

Поточне нахилення апарата щодо екватора Сонця становить 4,4°, і очікують, що воно подвоїться за наступного прольоту Венери у вересні.

Нові фото

Новий обліт Solar Orbiter приніс першу картину найменш вивченого південного полярного регіону Сонця.

Важливо зазначити, що розуміння складності магнітного поля на полюсах Сонця може дати підказки про одинадцятирічний цикл сонячної активності — період, протягом якого активність Сонця зменшується. Під час четвертого прольоту апарату повз Венеру в лютому 2025 року нахил орбіти збільшать до 17°, а в грудні 2026 року він досягне 24°. Це буде початком "високоширотної" місії.

[ + – ] "Сонячний їжачок" — плазмовий об'єкт довжиною 25 000 км

Серед недавніх спостережень апарату варто виділити так званий "їжачок" — плазмовий об'єкт довжиною 25 000 км, що складається з гарячих і холодних газових сплесків, що поширюються в різних напрямках. Однак поки експерти не мають пояснення, що це таке і як воно утворилося в атмосфері Сонця.

Solar Orbiter також зняв активну область на Сонці, де магнітне поле вивільняє петлі, що підіймаються в атмосферу. Газ рухається по петлях, охолоджується та створює "корональний дощ" на поверхні Сонця. Наукова група також побачила корональний мох, де яскравий газ створює мереживні візерунки на зірці.

Дослідники лише зайнялися вивченням набору даних та отриманих знімків, але вже стає зрозумілим, що нова інформація поглибить наше розуміння поведінки Сонця та того, як воно діє на космічну погоду, що впливає на Землю.

Нагадаємо, що в березні Solar Orbiter зняв іншу детальну фотографію Сонця. Знімок з такою близькістю зроблено вперше за 50 років.