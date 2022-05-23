Первому в мире пациенту ввели экспериментальный вирус, убивающий рак

Исследователи говорят, что новый препарат может не только уничтожать раковые клетки, но и препятствовать появлению новых.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В рамках клинических исследований первому в мире пациенту был введен экспериментальный вирус, убивающий рак. Если испытания завершатся успешно, медицина получит новое средство для борьбы с раковыми опухолями. Об этом сообщает Science Alert.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Испытываемый препарат CF33-hNIS (или Vaxinia) представляет собой онколитический вирус – генетически модифицированный вирус. Он избирательно заражает и уничтожает раковые клетки, сохраняя при этом здоровье человека.

Препарат CF33-hNIS – это модифицированный вирус оспы, который проникает в клетки и воспроизводит себя сам. Инфицированная клетка высвобождает тысячи новых вирусных частиц, которые в свою очередь, стимулируют иммунную систему атаковать близлежащие раковые клетки.

Исследования на животных показали, что препарат использует иммунную систему человека для поиска и уничтожения раковых клеток. Но испытания на людях не проводились до недавнего времени.

Разработчики препарата Исследовательский центр City of Hope из Лос-Анджелеса и биотехнологическая компания Imugene из Австралии официально объявили о начале первого клинического испытания на людях.

"Предыдущие исследования показывают, что онколитические вирусы могут стимулировать иммунную систему человека находить и уничтожать рак, а также делать организм более восприимчивым к другим видам иммунотерапии", – говорит онколог из Исследовательского центра City of Hope Даненг Ли, который также является ведущим исследователем в проекте.

Успех препарата прежде всего будет зависеть от данных о том, насколько CF33-hNIS безопасен для людей, поэтому первая фаза испытаний будет сосредоточена именно на этом вопросе.

В первой фазе испытаний могут принять участие до 100 пациентов с метастазами или запущенными крупными опухолями. При условии, что участники ранее уже проходили как минимум два курса стандартного лечения.

Исследователи будут следить за появлением побочных эффектов от препарата, регистрируя их частоту и тяжесть. Также ученые собираются проверить переносимость препарата при увеличении доз, прежде чем приступить к проверке эффективности лечения.

На второй фазе испытаний ученые приступят к анализу размера обработанных опухолей, насколько он изменился в течение лечения. Ожидается, что испытания препарата займут около двух лет.

"Наш онколитический вирус обучает иммунную систему нацеливаться на конкретные раковые клетки. А это означает, что если в будущем подобная раковая клетка появится снова, иммунная система будет готова к ее уничтожению", – говорит хирург-онколог Сюзанна Уорнер, руководившая исследованиями препарата на мышах.