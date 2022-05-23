Першому в світі пацієнтові ввели експериментальний вірус, який убиває рак

Дослідники кажуть, новий препарат може не лише знищувати ракові клітини, а й перешкоджати появі нових.

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У межах клінічних досліджень першому в світі пацієнту було введено експериментальний вірус, який убиває рак. Якщо випробування завершаться успішно, медицина отримає новий засіб боротьби з раковими пухлинами. Про це повідомляє Science Alert.

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Препарат CF33-hNIS (або Vaxinia) являє собою онколітичний вірус — генетично модифікований вірус. Він вибірково заражає і знищує ракові клітини, зберігаючи водночас здоров'я людини.

Препарат CF33-hNIS — це модифікований вірус віспи, який проникає у клітини та відтворює себе сам. Інфікована клітина вивільняє тисячі нових вірусних частинок, які, зі свого боку, стимулюють імунну систему атакувати прилеглі ракові клітини.

Дослідження на тваринах показали, що препарат використовує імунну систему людини для пошуку та знищення ракових клітин. Але випробування на людях не проводилися донедавна.

Розробники препарату Дослідний центр City of Hope з Лос-Анджелеса та біотехнологічна компанія Imugene з Австралії офіційно оголосили про початок першого клінічного випробування на людях.

"Попередні дослідження показують, що онколітичні віруси можуть стимулювати імунну систему людини знаходити та знищувати рак, а також робити організм більш сприйнятливим до інших видів імунотерапії", — каже онколог із Дослідницького центру City of Hope Даненг Лі, який також є провідним дослідником у проєкті.

Успіх препарату насамперед залежатиме від даних про те, наскільки CF33-hNIS безпечний для людей, тому перша фаза випробувань буде зосереджена саме на цьому питанні.

У першій фазі випробувань можуть взяти участь до 100 пацієнтів із метастазами або запущеними великими пухлинами. За умови, що учасники раніше вже проходили як мінімум два курси стандартного лікування.

Дослідники стежитимуть за появою побічних ефектів від препарату, реєструючи їх частоту та тяжкість. Також учені збираються перевірити перенесення препарату в разі збільшення доз, перш ніж почати перевірку ефективності лікування.

На другій фазі випробувань учені розпочнуть аналіз розміру оброблених пухлин, наскільки він змінився протягом лікування. Очікується, що випробування препарату триватимуть приблизно два роки.

"Наш онколітичний вірус навчає імунну систему націлюватися на конкретні ракові клітини. А це означає, що якщо в майбутньому подібна ракова клітина з'явиться знову, імунна система буде готова до її знищення", — каже пані хірург-онколог Сюзанна Ворнер, яка керувала дослідженнями препарату на мишах.