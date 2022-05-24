В реке Миннесоты нашли череп возрастом почти 8000 лет

Находка была сделана двумя байдарочниками. Череп принадлежал молодому мужчине, который жил между 5500 и 6000 годами до н.э.

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То, что должно было быть простым днем катания на каяках для двух жителей Миннесоты превратилось в нечто большее, чем они ожидали, когда они случайно наткнулись на человеческий череп 8000-летней давности, пишет Wral.com.

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Байдарочники передали находку в офис шерифа округа Ренвилл, который подумал, что череп мог быть ключом к делу о пропавших без вести. Затем эксперты отправили его судмедэксперту, а потом судебному антропологу ФБР, который не смог установить личность и вместо этого сделал поразительное открытие.

Радиоуглеродное датирование показало, что череп принадлежал молодому мужчине, который жил между 5500 и 6000 годами до н.э. Это означает, что черепу может быть около 8000 лет. Мужчина употреблял пищу, состоящую из кукурузы и сорго. На его черепе были найдены повреждения, которые наводят на мысль о насильственной смерти. Этот человек, вероятно, путешествовал по территории нынешней Миннесоты во время архаического периода в Северной Америке.

"На самом деле череп мог дрейфовать по реке в течение тысяч лет, или же его положили в захоронение рядом с водой, а затем его просто унесло. 8 000 лет назад было не так много людей, бродивших по Миннесоте, потому что ледники отступили только за несколько тысяч лет до этого. Об этом периоде нам мало что известно", — рассказала Кэтлин Блю, профессор антропологии из Университета штата Миннесота.

[ + – ] Как отметили ученые, они не находят свидетельств, поскольку на этой территории было не так много людей, и она более древняя

Как отметили ученые, они не находят свидетельств, поскольку на этой территории было не так много людей, и она более древняя. То немногое, что удается обнаружить, часто не исследуется в лаборатории, поскольку археологи стараются учитывать пожелания местных коренных американцев относительно останков их предков и соблюдать закон.

Недавно найденный фрагмент черепа принадлежал предку одного из индейских племен, живущих в этом районе. Из-за закона о частных кладбищах в Миннесоте, который гласит, что нарушение границ захоронения является уголовным преступлением, череп никогда бы не был проанализирован, если бы шериф не отправил его судмедэксперту, полагая, что он мог принадлежать жертве недавнего убийства.

Теперь планируется вернуть череп индейским племенам штата. После того, как офис шерифа опубликовал фотографии фрагмента черепа в социальных сетях, несколько групп коренных американцев выразили недовольство по поводу того, что их не уведомили первыми, и были встревожены тем, как были опубликованы фотографии. В результате чего пост удалили.

Напомним, что ранее ученые совершили другое не менее интересное открытие. В Великобритании обнаружили массовое захоронение жертв великой эпидемии чумы 1665 года. Но что поразило ученых больше всего, так это тот факт, что гробы были выставлены в ряд и сделаны из дерева.