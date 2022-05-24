У річці Міннесоти знайшли череп віком майже 8 000 років

Знахідка була зроблена двома байдарочниками. Череп належав молодому чоловікові, який жив між 5500 та 6000 роками до н. е.

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Те, що мало бути простим днем катання на каяках для двох жителів Міннесоти, перетворилося на щось більше, ніж вони очікували, коли вони випадково натрапили на людський череп 8000-річної давності, пише Wral.com.

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Байдарочники передали знахідку в офіс шерифа округу Ренвілл, який подумав, що череп міг бути ключем до справи про зниклих безвісти. Потім експерти відправили його судмедексперту, а потім судовому антропологу ФБР, який не зміг встановити особу і натомість зробив разюче відкриття.

Радіовуглецеве датування показало, що череп належав молодому чоловікові, який жив між 5500 та 6000 роками до н. е. Це означає, що черепу може бути приблизно 8 000 років. Чоловік вживав їжу, що складається з кукурудзи та сорго. На його черепі було знайдено пошкодження, які наводять на думку про насильницьку смерть. Ця людина, ймовірно, подорожувала територією нинішньої Міннесоти під час архаїчного періоду в Північній Америці.

"Насправді череп міг дрейфувати річкою протягом тисяч років, або ж його поклали в поховання поряд із водою, а потім його просто забрало. 8 000 років тому було не так багато людей, які бродили Міннесотою, тому що льодовики відступили тільки за кілька тисяч років до цього. Про цей період нам мало що відомо", — розповіла Кетлін Блю, професорка антропології з Університету штату Міннесота.

[ + – ] Як зазначили вчені, вони не знаходять свідчень, оскільки на цій території було не так багато людей, і вона давніша

Як зазначили вчені, вони не знаходять свідчень, оскільки на цій території було не так багато людей, і вона давніша. Те, що вдається виявити, часто не досліджується в лабораторії, оскільки археологи намагаються враховувати побажання місцевих корінних американців щодо останків їхніх предків і дотримуватися закону.

Нещодавно знайдений фрагмент черепа належав предку одного з індіанських племен, які живуть у цьому районі. Через закон про приватні цвинтарі в Міннесоті, який свідчить, що порушення меж поховання є кримінальним злочином, череп ніколи б не був проаналізований, якби шериф не відправив його судмедексперту, вважаючи, що він міг належати жертві нещодавнього вбивства.

Тепер планується повернути череп індіанським племенам штату. Після того, як офіс шерифа опублікував фото фрагмента черепа в соціальних мережах, кілька груп корінних американців висловили невдоволення з приводу того, що їх не повідомили першими, і були стривожені тим, як були опубліковані фото. Унаслідок чого допис видалили.

Нагадаємо, що раніше вчені зробили інше не менш цікаве відкриття. У Великій Британії виявили масове поховання жертв великої епідемії чуми 1665 року. Але що вразило вчених найбільше, це той факт, що труни були виставлені в ряд і зроблені з дерева.