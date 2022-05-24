Все времена года. Ученые показали потрясающие салоникские мозаики римской эпохи

Главная задача этих мозаик состоит в том, чтобы отобразить уникальные характеристики времен года.

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Археологический музей в Салониках представил невероятные мозаики из римской эпохи, пишет Greek Reporter.

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"Мозаика Лета", которая является олицетворением времени года, впервые обнаруженная при раскопках в 1930-х годах, выставлена рядом с четырьмя другими мозаиками, изображающие персонифицированные Зиму, Весну (или Осень), Океан и Море, которые украшали пол дома римской эпохи. Сам дом находился в пределах города Салоники (Греция).

"Мозаика Лета"

Ослепительно красивая мозаика датируется концом III века и является частью группы произведений искусства. Что примечательно, мозаики удалось датировать в основном благодаря стилистическим решениям, а не другим формам анализа.

Эти стилистические "приметы" включают несовершенство дизайна, художественное использование линии для изображения деталей, выраженную стилизацию в драпировке и упрощенные цветовые оттенки. Сама мозаика изображает бюст очаровательного персонажа, который должен олицетворять Лето. Он имеет длинные каштановые волосы, а голова наклонена к левому плечу, правое же плечо обнажено.

На заднем плане виднеется сноп пшеницы, начинающийся у правого плеча и заканчивающийся слева от головы. Галька, используемая в мозаике, имеет свои оригинальные цвета, которые идеально подходят для изображения ярких оттенков, обычно ассоциирующихся с летом. Камешки придают деве коричнево-золотистый оттенок кожи в духе летнего загара.

[ + – ] Мозаики, изображающие времена года

Другие мозаики

Открытие является особенным, поскольку в общей сложности ученые нашли сразу 5 мозаик.

Две другие мозаики изображают Океан и Таласса, или океан и море. Оба этих потрясающих произведения искусства, на одном из которых на переднем плане изображен дельфин, уже выставлялись в прошлом.

Другие мозаики имеют сезонную тематику в соответствии с мозаикой Лета. Изображение Зимы включает в себя больше серых и белых цветов, символизирующих более прохладное время года. Что касается последней мозаики, неясно, представляет ли она весну или осень. Автор изобразил время года, которое остается загадкой для наблюдателя, с помощью большого разнообразия цветов, включая оттенки желтого, бронзового и даже зеленого.

Также стоит отметить, что многие фигуры, изображающие времена года, из-за использования нескольких специальных техник не позволяют четко определить, мужчина это или женщина. Эти фигуры призваны отобразить уникальные характеристики времен года.

Напомним, что в феврале этого года в Турции обнаружили мозаику, изображающую древнюю вечеринку. Мозаика 1500-летней давности демонстрирует банкет под открытым небом, который проводили перед охотой.