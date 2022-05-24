Усі пори року. Вчені показали чудові салонікські мозаїки римської епохи

Головне завдання цих мозаїк полягає в тому, щоб відобразити унікальні характеристики пір року.

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Археологічний музей у Салоніках представив неймовірні мозаїки з римської епохи, пише Greek Reporter.

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"Мозаїка Літа", яка є уособленням пори року, вперше виявлена під час розкопок у 1930-х роках, виставлена поруч із чотирма іншими мозаїками, що зображають персоніфіковані Зиму, Весну (або Осінь), Океан та Море, які прикрашали підлогу будинку римської епохи. Сам будинок знаходився у межах міста Салоніки (Греція).

"Мозаїка Літа"

Сліпуче прекрасна мозаїка датується кінцем III століття і є частиною групи творів мистецтва. Що примітно, мозаїки вдалося датувати переважно завдяки стилістичним рішенням, а не іншим формам аналізу.

Ці стилістичні "прикмети" включають недосконалість дизайну, художнє використання лінії для зображення деталей, виражену стилізацію в драпіруванні та спрощені колірні відтінки. Сама мозаїка зображає погруддя чарівного персонажа, яке має уособлювати Літо. Він має довге каштанове волосся, а голова нахилена до лівого плеча, праве плече оголене.

На задньому плані видніється сніп пшениці, що починається біля правого плеча і закінчується ліворуч від голови. Галька, що використовується в мозаїці, має свої оригінальні кольори, які ідеально підходять для зображення яскравих відтінків, які зазвичай асоціюються з літом. Камінці надають коричнево-золотистий відтінок шкіри на кшталт літньої засмаги.

[ + – ] Мозаїки, що зображають пори року

Інші мозаїки

Відкриття є особливим, оскільки загалом вчені знайшли одразу 5 мозаїк.

Дві інші мозаїки зображають Океан і Талас, або океан і море. Обидва ці приголомшливі витвори мистецтва, на одному з яких на передньому плані зображений дельфін, вже виставлялися в минулому.

Інші мозаїки мають сезонну тематику відповідно до мозаїки Літа. Зображення Зими включає більше сірих і білих кольорів, що символізують прохолоднішу пору року. Щодо останньої мозаїки, неясно, чи вона представляє весну чи осінь. Автор зобразив пору року, яка залишається загадкою для спостерігача, за допомогою великої різноманітності кольорів, включаючи відтінки жовтого, бронзового та навіть зеленого.

Також варто зазначити, що багато фігур, що зображають пори року, через використання кількох спеціальних технік не дозволяють чітко визначити, чоловік це чи жінка. Ці фігури покликані відобразити унікальні характеристики пір року.

Нагадаємо, що у лютому цього року в Туреччині виявили мозаїку, що зображує стародавню вечірку. Мозаїка 1500-річної давності демонструє бенкет просто неба, який проводили перед полюванням.