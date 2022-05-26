Миниатюрная брюнетка. Ученые восстановили внешность женщины бронзового века (фото)

Представительница унетицкой культуры имела светлую кожу, каштановые волосы, выдающийся подбородок и миниатюрную фигуру, украшенную бронзовыми и золотыми украшениями и красивым янтарным ожерельем.

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В ходе своего нового исследования ученые смогли узнать, как выглядела женщина, жившая недалеко от чешского города Пардубице в бронзовом веке, пишет Expats.cz.

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Новые формы анализа ДНК, плюс необычайно хорошо сохранившиеся личные вещи позволили составить очень точную внешность.

Женщина, которая, по оценкам специалистов, умерла примерно в возрасте 35 лет, происходила из высших социальных слоев. У нее была светлая кожа, каштановые волосы, широко расставленные карие глаза, выдающийся подбородок и миниатюрная фигура, украшенная бронзовыми и золотыми украшениями, и красивым янтарным ожерельем.

[ + – ] Женщина, которая, по оценкам специалистов, умерла примерно в возрасте 35 лет, происходила из высших социальных слоев

Ее могила является самой богатой для женщины унетицкой культуры, группы людей, жившей в Центральной Европе примерно с 2300 по 1600 год до н.э.

Женщина была похоронена с пятью бронзовыми браслетами, тремя бронзовыми булавками, двумя золотыми серьгами и трехрядным янтарным ожерельем с более чем 400 бусинками. Причем, как отмечают ученые, это ожерелье не имеет аналогов среди находок этого периода.

Точная антропологическая реконструкция стала возможной благодаря почти полностью сохранившемуся черепу, а также благодаря ДНК, извлеченной из костей. Анализ не только подтвердил пол, но и предоставил информацию о цвете кожи, волос и глаз.

"Вскоре стало очевидно, что местное захоронение — настоящая золотая жила, не только с точки зрения богатства погребальных украшений местных умерших, но особенно с точки зрения богатства совершенно уникальной информации об этом периоде", — объяснили исследователи.

Могилы этой эпохи в Богемии имеют большое количество янтаря, что делает их уникальными по сравнению с другими памятниками в соседних регионах. Янтарь доказывает, что в бронзовом веке между местными жителями существовали межрегиональные контакты.

Напомним, что в начале марта этого года ученые смогли также реконструировать вид 4000-летней женщины из каменного века. Она имела небольшой рост, низко посаженные глаза и выступающие зубы.