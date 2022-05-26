Мініатюрна брюнетка. Учені відновили зовнішність жінки бронзової доби (фото)

Представниця унетицької культури мала світлу шкіру, каштанове волосся, видатне підборіддя і мініатюрну фігуру, прикрашену бронзовими та золотими прикрасами та гарним бурштиновим намистом.

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У процесі свого нового дослідження учені змогли дізнатися, як виглядала жінка, яка жила неподалік чеського міста Пардубіце у бронзовому столітті, пише Expats.cz.

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Нові форми аналізу ДНК, плюс особисті речі, що надзвичайно добре збереглися, дозволили скласти дуже точну зовнішність.

Жінка, яка, за оцінками фахівців, померла приблизно у віці 35 років, походила з найвищих соціальних верств. У неї була світла шкіра, каштанове волосся, широко розставлені карі очі, видатне підборіддя і мініатюрна фігура, прикрашена бронзовими та золотими прикрасами, та гарним бурштиновим намистом.

[ + – ] Жінка, яка, за оцінками фахівців, померла приблизно у віці 35 років, походила з найвищих соціальних верств

Її могила є найбагатшою для жінки унетицької культури, групи людей, яка жила в Центральній Європі приблизно з 2300 по 1600 до н. е.

Жінка була похована з п'ятьма бронзовими браслетами, трьома бронзовими шпильками, двома золотими сережками та трирядним бурштиновим намистом із більш ніж 400 намистинками. Причому, як зазначають учені, це намисто не має аналогів серед знахідок цього періоду.

Точна антропологічна реконструкція стала можливою завдяки черепу, що майже повністю зберігся, а також завдяки ДНК, витягнутій з кісток. Аналіз не тільки підтвердив стать, але й надав інформацію про колір шкіри, волосся та очей.

"Незабаром стало очевидним, що місцеве поховання — справжня золота жила, не лише з погляду багатства похоронних прикрас місцевих померлих, але особливо з погляду багатства абсолютно унікальної інформації про цей період", — пояснили дослідники.

Могили цієї епохи в Богемії мають велику кількість бурштину, що робить їх унікальними порівняно з іншими пам'ятниками у сусідніх регіонах. Бурштин доводить, що в бронзовому столітті між місцевими жителями існували міжрегіональні контакти.

Нагадаємо, що на початку березня цього року вчені змогли також реконструювати вигляд 4000-річної жінки з кам'яного віку. Вона мала невеликий зріст, низько посаджені очі та зуби, що виступають.