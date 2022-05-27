Ученые обнаружили в атмосфере Земли совершенно новый вид химических веществ

Во время чтения вы уже вдохнули несколько миллиардов молекул этого соединения.

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Воздух, который человек вдыхает каждый раз, в основном состоит из азота, кислорода и небольшого количества углекислого газа. Но в нашей атмосфере находится много различных химических соединений и элементов, о присутствии которых в воздухе ученые иногда только догадываются. Новое исследование показало, что наша атмосфера содержит соединения, которые называются органические гидротриоксиды. Пока что ученые не знают, какое именно влияние они оказывают на атмосферу, сообщает ScienceAlert.

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"Эти химические соединения существовали давно, но мы просто не знали, что они там есть. Нам известно, что они существуют в атмосфере только определенный период времени. Нам нужно изучить их влияние как на атмосферу, так и на человека, чтобы в случае обнаружения того, что они представляют опасность, мы были готовы к этому", — говорит Хенрик Грум Кьергаард из Копенгагенского университета, Дания.

Все что нас окружает, да и сам человек состоит из разных химических элементов. Объединение этих элементов приводит к образованию различных химических образований. Например, соединение двух атомов водорода и одного атома кислорода приводит к образованию воды. Добавьте еще один атом кислорода и вот уже мы имеем перекись водорода. Но если добавить еще один атом кислорода, то получится гидротриоксид.

"Человеческая деятельность приводит выбросу в атмосферу разных химических веществ. Нам нужно понимать, какие реакции определяют химический состав атмосферы, чтобы мы могли знать как деятельность человека повлияет на нее в будущем", — говорит Кристан Меллер из Копенгагенского университета.

[ + – ] Человеческая деятельность приводит выбросу в атмосферу разных химических веществ. Нам нужно понимать, какие реакции определяют химический состав атмосферы, чтобы мы могли знать как деятельность человека повлияет на нее в будущем, говорят ученые Фото: Getty Images

Новое исследование показало, что в нашей атмосфере образуется гидротриоксид из нескольких химических веществ, которые туда попадают. Одним из таких веществ является изопрен, который вступая в реакцию может создавать примерно 10 млн тонн гидротриоксида ежегодно.

По словам ученых, в образовании органических гидротриоксидов, которые существует от нескольких минут до нескольких часов в атмосфере, могут участвовать и другие соединения.

"Гидротриоксиды могут действовать как мощные окислители в микроскопических твердых частицах или аэрозолях. Соответственно в этих аэрозолях могут образоваться новые вредные для человека вещества. Но этот вопрос еще нужно более детально изучить", — говорит Кьергаард.

[ + – ] Аэрозоли также влияют на способность Земли отражать солнечный свет, а значит любые изменения в них могут способствовать в той или иной мере изменению климата Фото: sci-news.com

Аэрозоли также влияют на способность Земли отражать солнечный свет, а значит любые изменения в них могут способствовать в той или иной мере изменению климата. Этот вопрос также требует дальнейших исследований, говорят ученые.

Как уже писал Фокус касательно изменения климата, то в Южной Азии наблюдается аномальная жара и ученые советуют привыкать к мощным тепловым волнам.