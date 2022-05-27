Вчені виявили в атмосфері Землі абсолютно новий вид хімічних речовин

Під час читання ви вже вдихнули кілька мільярдів молекул цієї сполуки.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Повітря, яке людина вдихає щоразу, здебільшого складається з азоту, кисню та невеликої кількості вуглекислого газу. Але в нашій атмосфері знаходиться багато різних хімічних сполук та елементів, про присутність яких у повітрі вчені іноді лише здогадуються. Нове дослідження показало, що наша атмосфера містить сполуки, які називають органічними гідротриоксидами. Поки вчені не знають, як вони впливають на атмосферу, повідомляє ScienceAlert.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Ці хімічні сполуки існували давно, але ми просто не знали, що вони там є. Нам відомо, що вони існують в атмосфері лише певний проміжок часу. Нам потрібно вивчити їхній вплив як на атмосферу, так і на людину, щоб у разі виявлення того, що вони становлять небезпеку, ми були готові до цього", — говорить Хенрік Грум К'єргаард з Копенгагенського університету, Данія.

Все, що нас оточує, та й сама людина складається з різних хімічних елементів. Поєднання цих елементів призводить до утворення різних хімічних утворень. Наприклад, з'єднання двох атомів водню та одного атома кисню призводить до утворення води. Додайте ще один атом кисню й ось ми вже маємо перекис водню. Але якщо додати ще один атом кисню, то вийде гідротріоксид.

"Людська діяльність призводить до викиду в атмосферу різних хімічних речовин. Нам потрібно розуміти, які реакції визначають хімічний склад атмосфери, щоб ми могли знати, як діяльність людини вплине на неї в майбутньому", — говорить Крістан Меллер з Копенгагенського університету.

[ + – ] Людська діяльність призводить до викиду в атмосферу різних хімічних речовин. Нам потрібно розуміти, які реакції визначають хімічний склад атмосфери, щоб ми могли знати, як діяльність людини вплине на неї в майбутньому, кажуть вчені Фото: Getty Images

Нове дослідження показало, що в нашій атмосфері утворюється гідротріоксид із кількох хімічних речовин, які туди потрапляють. Однією з таких речовин є ізопрен, який, вступаючи в реакцію, може створювати приблизно 10 млн тонн гідротріоксиду щорічно.

За словами вчених, в утворенні органічних гідротриоксидів, які існують від декількох хвилин до кількох годин в атмосфері, можуть брати участь інші сполуки.

"Гідротріоксиди можуть діяти як потужні окислювачі в мікроскопічних твердих частинках або аерозолях. Відповідно, в цих аерозолях можуть утворитися нові шкідливі для людини речовини. Але це питання ще потрібно детальніше вивчити", — говорить К'єргаард.

[ + – ] Аерозолі також впливають на здатність Землі відбивати сонячне світло, а значить будь-які зміни в них можуть сприяти зміні клімату так чи інакше Фото: sci-news.com

Аерозолі також впливають на здатність Землі відбивати сонячне світло, а значить будь-які зміни в них можуть сприяти зміні клімату так чи інакше. Це питання також потребує подальших досліджень, кажуть вчені.

Як вже писав Фокус щодо зміни клімату, то в Південній Азії спостерігають аномальну спеку і вчені радять звикати до потужних теплових хвиль.