Вчені виявили в атмосфері Землі абсолютно новий вид хімічних речовин
Під час читання ви вже вдихнули кілька мільярдів молекул цієї сполуки.
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Повітря, яке людина вдихає щоразу, здебільшого складається з азоту, кисню та невеликої кількості вуглекислого газу. Але в нашій атмосфері знаходиться багато різних хімічних сполук та елементів, про присутність яких у повітрі вчені іноді лише здогадуються. Нове дослідження показало, що наша атмосфера містить сполуки, які називають органічними гідротриоксидами. Поки вчені не знають, як вони впливають на атмосферу, повідомляє ScienceAlert.
"Ці хімічні сполуки існували давно, але ми просто не знали, що вони там є. Нам відомо, що вони існують в атмосфері лише певний проміжок часу. Нам потрібно вивчити їхній вплив як на атмосферу, так і на людину, щоб у разі виявлення того, що вони становлять небезпеку, ми були готові до цього", — говорить Хенрік Грум К'єргаард з Копенгагенського університету, Данія.
Все, що нас оточує, та й сама людина складається з різних хімічних елементів. Поєднання цих елементів призводить до утворення різних хімічних утворень. Наприклад, з'єднання двох атомів водню та одного атома кисню призводить до утворення води. Додайте ще один атом кисню й ось ми вже маємо перекис водню. Але якщо додати ще один атом кисню, то вийде гідротріоксид.
"Людська діяльність призводить до викиду в атмосферу різних хімічних речовин. Нам потрібно розуміти, які реакції визначають хімічний склад атмосфери, щоб ми могли знати, як діяльність людини вплине на неї в майбутньому", — говорить Крістан Меллер з Копенгагенського університету.
Нове дослідження показало, що в нашій атмосфері утворюється гідротріоксид із кількох хімічних речовин, які туди потрапляють. Однією з таких речовин є ізопрен, який, вступаючи в реакцію, може створювати приблизно 10 млн тонн гідротріоксиду щорічно.
За словами вчених, в утворенні органічних гідротриоксидів, які існують від декількох хвилин до кількох годин в атмосфері, можуть брати участь інші сполуки.
"Гідротріоксиди можуть діяти як потужні окислювачі в мікроскопічних твердих частинках або аерозолях. Відповідно, в цих аерозолях можуть утворитися нові шкідливі для людини речовини. Але це питання ще потрібно детальніше вивчити", — говорить К'єргаард.
Аерозолі також впливають на здатність Землі відбивати сонячне світло, а значить будь-які зміни в них можуть сприяти зміні клімату так чи інакше. Це питання також потребує подальших досліджень, кажуть вчені.
Як вже писав Фокус щодо зміни клімату, то в Південній Азії спостерігають аномальну спеку і вчені радять звикати до потужних теплових хвиль.