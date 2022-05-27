Пыль с Луны, которую успели съесть тараканы, выставлена на аукцион: что в ней особенного

Организаторы аукциона хотят выручить за этот лот, в состав которого кроме лунной пыли входят 3 таракана, 400 тысяч долларов.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Образец лунной пыли весом в 40 миллиграммов является частью набора образцов, которые доставили первые астронавты, которые ступили на поверхность Луны в 1969 году в рамках миссии "Апполон-11". Пыль с Луны, которую продает компания RR Auction, уже побывала в желудке тараканов и их трупы продают вместе с образцом лунного грунта. Стартовая цена лота 10 тысяч долларов, сообщает Space.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Компания RR Auction, которая занимается продажей космических артефактов объявила о начале аукциона, во время которого будет продана емкость с лунной пылью, которую съели тараканы во время эксперимента и тремя тараканами в придачу. Аукцион стартовал 26 мая и продлится до 23 июня.

[ + – ] Компания RR Auction, которая занимается продажей космических артефактов объявила о начале аукциона, во время которого будет продана емкость с лунной пылью, которую съели тараканы во время эксперимента

Как пыль с Луны оказалась в желудке тараканов?

При подготовке первой высадки человека на Луну в 1969 году ученые знали, что на Луне нет жизни. Но астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин, которые впоследствии стали первыми людьми, посетившими Луну, могли все же вернуться на Землю с какими-то внеземными микробами.

[ + – ] Нил Армстронг на поврехности Луны в 1969 году Фото: NASA

Поэтому экипаж миссии "Апполон-11" вместе с привезенными образцами лунного грунта изолировали на 21 день в специальном помещении NASA. Здесь ученые тщательно изучали состояние астронавтов, а также проводили эксперименты на животных, в том числе и тараканах на предмет выявления возможного негативного влияния образцов лунного грунта на их организмы.

Для этих целей ученые выделили примерно 10% из 22 кг лунный камней, которые доставили на Землю астронавты. Энтомолог Марион Брукс занималась как раз изучением влияния лунной пыли на тараканов. Для этого ученая кормила насекомых этой пылью. Во время экспериментов ни одно животное, в том числе и тараканы не умерли от воздействия лунной пыли. Но в NASA после истечения срока карантина решили продолжить изучение этих тараканов, съевших лунную пыль.

[ + – ] Трупы 3 тараканов, которые питались лунной пылью также выставлены на аукцион Фото: space.com

Для этого Брукс получила в свое распоряжение 8 тараканов, которых она препарировала для дальнейшего изучения.

"Я не нашла ничего, чтобы могло говорить о том, что лунная пыль токсична или очень опасна для тараканов", — заявила тогда Брукс.

Но после окончания исследований ученая забрала с собой предметные стекла, на которых она проводила исследование, и трупы трех тараканов. Но саму лунную пыль, которую Брукс извлекла из желудков тараканов, она поместила в специальную емкость. Эти "сувениры" хранились у нее дома до смерти ученой в 2007 году.

[ + – ] После окончания исследований ученая забрала с собой предметные стекла, на которых она проводила исследование, и трупы трех тараканов Фото: space.com

Какая была дальнейшая судьба лунной пыли?

В 2010 году предметные стекла, на которых проводилось исследование тараканов, съевших лунную пыль, были проданы на аукционе за 10 тысяч долларов.

А сейчас компания RR Auction продает емкость с лунной пылью, которую переварили тараканы, с тремя препарированными насекомыми на новом аукционе. Торги начались с цены в 10 тысяч долларов. Организаторы аукциона рассчитывают продать этот необычный лот за 400 тысяч долларов.

Как уже писал Фокус на обратной стороне Луны появится новый футуристический радиотелескоп. С его помощью ученые хотят заглянуть в самую раннюю историю Вселенной.