Пил з Місяця, який встигли з'їсти таргани, виставлений на аукціон: що в ньому особливого

Організатори аукціону хочуть виручити за цей лот, до складу якого, окрім місячного пилу, входять 3 таргани, 400 тисяч доларів.

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Зразок місячного пилу вагою 40 міліграмів є частиною набору зразків, які доставили перші астронавти, які ступили на поверхню Місяця в 1969 році в межах місії "Апполон-11". Пил з Місяця, який продає компанія RR Auction, вже побувала у шлунку тарганів та їхні трупи продають разом зі зразком місячного ґрунту. Стартова ціна лота 10 тисяч доларів, повідомляє Space.

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Компанія RR Auction, яка займається продажем космічних артефактів, оголосила про початок аукціону, під час якого продадуть місткість із місячним пилом, який з'їли таргани під час експерименту та трьома тарганами на додачу. Аукціон стартував 26 травня та триватиме до 23 червня.

[ + – ] Компанія RR Auction, яка займається продажем космічних артефактів, оголосила про початок аукціону, під час якого буде продана місткість із місячним пилом, який з'їли таргани під час експерименту

Як пил з Місяця опинився в шлунку тарганів?

Під час підготовки першої висадки людини на Місяць у 1969 році вчені знали, що на Місяці немає життя. Але астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін, які згодом стали першими людьми, що відвідали Місяць, могли все ж таки повернутися на Землю з якимись позаземними мікробами.

[ + – ] Ніл Армстронг на поверхні Місяця в 1969 році Фото: NASA

Тому екіпаж місії "Апполон-11" разом із привезеними зразками місячного ґрунту ізолювали на 21 день у спеціальному приміщенні NASA. Тут вчені ретельно вивчали стан астронавтів, а також проводили експерименти на тваринах, зокрема й на тарганах на предмет виявлення можливого негативного впливу зразків місячного ґрунту на їхні організми.

Для цих цілей вчені виділили приблизно 10% з 22 кг місячного каміння, яке доставили на Землю астронавти. Ентомологиня Маріон Брукс займалася саме вивченням впливу місячного пилу на тарганів. Для цього вчена годувала комах цим пилом. Під час експериментів жодна тварина, зокрема й таргани, не померли від впливу місячного пилу. Але в NASA після закінчення терміну карантину вирішили продовжити вивчення цих тарганів, що з'їли місячний пил.

[ + – ] Трупи 3 тарганів, які харчувалися місячним пилом, також виставлені на аукціон Фото: space.com

Для цього Брукс отримала у своє розпорядження вісім тарганів, яких вона препарувала для подальшого вивчення.

"Я не знайшла нічого, щоб могло говорити про те, що місячний пил токсичний або дуже небезпечний для тарганів", — заявила тоді Брукс.

Але після закінчення досліджень вчена забрала з собою предметне скло, на яких вона проводила дослідження, і трупи трьох тарганів. Але самий місячний пил, який Брукс витягла зі шлунків тарганів, вона помістила в спеціальну місткість. Ці "сувеніри" зберігалися в неї вдома до смерті вченої 2007 року.

[ + – ] Після закінчення досліджень вчена забрала з собою предметне скло, на яких вона проводила дослідження, та трупи трьох тарганів Фото: space.com

Якою була подальша доля місячного пилу?

У 2010 році предметне скло, на якому проводилося дослідження тарганів, що з'їли місячний пил, продали на аукціоні за 10 тисяч доларів.

А зараз компанія RR Auction продає місткість із місячним пилом, який переварили таргани, із трьома препарованими комахами на новому аукціоні. Торги розпочалися з ціни у 10 тисяч доларів. Організатори аукціону розраховують продати цей незвичайний лот за 400 тисяч доларів.

Як уже писав Фокус на зворотній стороні Місяця з'явиться новий футуристичний радіотелескоп. З його допомогою вчені хочуть зазирнути в ранню історію Всесвіту.