В Италии впервые расшифровали геном жителя древнеримских Помпей (фото)

Эксперты секвенировали геном человека, пострадавшего от извержения Везувия и выяснили, что его ДНК имеет много общих черт с современными людьми из центральной Италии.

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В ходе своего нового исследования ученые секвенировали геном человека, погибшего в 79 году н.э., когда Везувий обрушил адский дождь на римский город Помпеи, пишет IFLS.

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Скелет был найден в начале XX века в одном из строений Помпей, известном как "Дом ремесленника", вместе с другим человеком, который, как выяснилось позже, был женщиной лет 50.

Первоначальный осмотр скелета мужчины показал, что его рост составлял около 1,64 м, а возраст на момент смерти — от 35 до 40 лет. Из черепов обоих скелетов команда попыталась извлечь и упорядочить их ДНК. К сожалению, они не смогли получить много генетического материала от останков женщины, однако с мужчиной им повезло больше.

[ + – ] Первоначальный осмотр скелета мужчины показал, что его рост составлял около 1,64 м

Так ученые выяснили, что его ДНК имеет много общих черт с современными людьми из центральной Италии и другими людьми, жившими в этом районе в эпоху Римской империи. Его рост также соответствует росту среднестатистического римского мужчины того времени.

Тем не менее, другие части его генетического состава содержали сюрпризы.

"Некоторые из его генетических характеристик, Y-хромосома и митохондриальная ДНК, очень необычны как для времени, так и для места. Мы считаем, что он представляет собой некое генетическое разнообразие железного века, которое было утрачено из-за стирания культурных различий Апеннинского полуострова после Римской империи", — рассказали ученые.

Результаты, полученные в Помпеях, ясно показывают, что еще многое предстоит узнать о генетическом разнообразии римского периода, а также о популяциях, существовавших до него, так называемых доримских италийских популяциях. О них известно очень мало, и даже их отношения с римлянами и современными итальянцами неясны.

[ + – ] Возраст мужчины на момент смерти составлял от 35 до 40 лет

Работа с древним генетическим материалом, как известно, сложна, поскольку он подвержен разрушению с течением времени, и ранее предполагалось, что сильный жар от извержения вулкана сделал ДНК нечитаемой. Однако, благодаря передовым методам извлечения и секвенирования древней ДНК, специалистам удалось это сделать.

Наряду с человеческой ДНК, команда также обнаружила последовательности ДНК, часто встречающиеся в микобактериях — группе бактерий, вызывающих туберкулез Mycobacterium tuberculosis. При внимательном осмотре позвоночника мужчины исследователи обнаружили признаки туберкулезного спондилита (или болезнь Потта) — известное осложнение туберкулеза.

"Это заболевание было эндемичным во времена римской империи, но оно редко встречается в археологических записях из-за того, что при нем редко развиваются изменения скелета", — объяснили эксперты.

На момент смерти мужчина страдал от болезни Потта и, скорее всего, испытывал сильные боли в спине, усиливающиеся при потугах или кашле, а также иногда сопровождающиеся воспалением седалищного нерва.

Напомним, что ранее ученые совершили другое не менее интересное открытие. Так они выяснили, что древний народ майя использовал драгоценные камни для лечение кариеса и заболеваний полости рта.