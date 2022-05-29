Ученые выяснили, что человеческие волосы содержат золото

Как известно, волосы людей в основном состоят из углерода (50%), кислорода (21%), азота (17%), водорода (6%) и серы (5%), но, как оказалось, к этому списку стоит добавить еще и золото.

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В эти тяжелые времена все мы ищем разные способы заработать лишнюю мелочь. Кто-то подрабатывает официантом, кто-то таксистом, ведь все знают, что деньги не растут на деревьях, пишет Grunge.

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Но могут ли они вырасти на чем-то другом? Может, на чем то, что мы носим с собой кажды день? Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, не так ли? Однако, если вы задолжали по квартплате или ваш телефонный счет просрочен, вам стоит немного отрезать волосы (в буквальном смысле).

После похода к местному парикмахеру, возможно, не стоит выбрасывать подстриженные пряди, а лучше принести их с собой домой, потому что, согласно недавнему исследованию ученых, есть очень большая вероятность, что ваши локоны содержат следы золота.

Богатые пряди

[ + – ] Когда в волосах появляется золото, оно проявляется в виде наночастиц, которые удивительно малы

Как известно, волосы в основном состоят из углерода (50%), кислорода (21%), азота (17%), водорода (6%) и серы (5%), но, как оказалось, к этому списку стоит добавить еще и золото.

Причем, в детских волосах концентрация золота может быть выше, чем в волосах пожилых людей. Оно попадает к младенцам через грудное молоко матери. Однако это не значит, что ваша голова — это Эль-Дорадо, извергающий богатство и достаток, поэтому не спешите радоваться.

На самом деле, когда в волосах появляется золото, оно проявляется в виде наночастиц, которые удивительно малы. Так что, если вы решили посетить ломбард с мешком собственных волос, не надейтесь выйти оттуда с карманом, полным свежих купюр.

Для чего можно использовать золото из волос?

[ + – ] Ученые изучают разные области использования волос

Хотя вы не сможете оплатить обучение своего ребенка в колледже с помощью пригоршни собственных волос, есть и другие варианты, над которыми в последнее время размышляют ученые.

Частицы золота, которые естественным образом встречаются в человеческих волосах, могут иметь другие различные применения. Так ученые изучают разные области использования волос, начиная от электроники и датчиков и заканчивая медицинскими диагностическими тестами и методами лечения рака.

Напомним, что ранее исследователи создали импланты, которые смогут работать десятки лет без подзарядки. А все благодаря алмазам из ядерных отходов.