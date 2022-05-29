Учені з'ясували, що людське волосся містить золото

Як відомо, волосся людей в основному складається з вуглецю (50%), кисню (21%), азоту (17%), водню (6%) та сірки (5%), але, як виявилося, до цього списку варто додати ще й золото.

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У ці тяжкі часи всі ми шукаємо різні способи заробити зайву копійчину. Хтось підробляє офіціантом, хтось таксистом, адже всі знають, що гроші не ростуть на деревах, пише Grunge.

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Але чи можуть вони вирости на чомусь іншому? Може, на тому, що ми носимо із собою щодня? Це звучить занадто добре, щоб бути правдою, чи не так? Однак, якщо ви заборгували за квартплату чи ваш телефонний рахунок прострочений, вам варто трохи відрізати волосся (у буквальному розумінні).

Після походу до місцевого перукаря, можливо, не варто викидати підстрижені пасма, а краще принести їх із собою додому, тому що, згідно з недавнім дослідженням учених, є дуже велика ймовірність, що ваші локони містять сліди золота.

Багаті пасма

[ + – ] Коли у волоссі з'являється золото, воно проявляється у вигляді наночастинок, які напрочуд малі

Як відомо, волосся в основному складається з вуглецю (50%), кисню (21%), азоту (17%), водню (6%) та сірки (5%), але, як виявилося, до цього списку варто додати ще й золото.

Причому в дитячому волоссі концентрація золота може бути вищою, ніж у волоссі літніх людей. Воно потрапляє до немовлят через грудне молоко матері. Однак це не означає, що ваша голова — це Ель-Дорадо, що вивергає багатство та достаток, тому не поспішайте радіти.

Насправді, коли у волоссі з'являється золото, воно проявляється у вигляді наночастинок, які напрочуд малі. Так що якщо ви вирішили відвідати ломбард із мішком власного волосся, не сподівайтеся вийти звідти з кишенею, повною свіжих купюр.

Навіщо можна використовувати золото з волосся?

[ + – ] Учені вивчають різні області використання волосся

Хоча ви не зможете оплатити навчання своєї дитини в коледжі за допомогою жмені власного волосся, є й інші варіанти, над якими останнім часом розмірковують учені.

Частинки золота, які природним чином зустрічаються в людському волоссі, можуть мати інші різні застосування. Учені вивчають різні області використання волосся, починаючи від електроніки та датчиків і закінчуючи медичними діагностичними тестами та методами лікування раку.

Нагадаємо, що раніше дослідники створили імпланти, які зможуть працювати десятки років без підзарядки. А все завдяки алмазам із ядерних відходів.