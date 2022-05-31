Поднялся из-под воды. В Ираке найден 3400-летний город, принадлежавший древней империи

Древний город затоплен водами водохранилища, потому это очень усложняет его изучение.

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Группе немецких ученых удалось обнаружить город, которому по оценкам 3400 лет. Возможно это город Закику, который находился на берегу реки Тигр и был важным центром древней империи Митанни, которая существовала в период между 1550 и 1350 годами до нашей эры, сообщает Phys.

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Впервые археологам из Университета Фрайбурга и Университета Тюбингена в Германии, удалось увидеть часть древнего города еще в 2018 году. Но теперь ученые смогли исследовать его более подробно, хотя у них на это было слишком мало времени.

[ + – ] Карта расположения империи Митанни, которая находилась на территории современных Ирака, Сирий и Турции Фото: wikipedia

Дело в том, что руины древнего города, который как считается был разрушен землетрясением в 1350 году до нашей эры, затоплено водами Мосульского водохранилища, которое находится возле города Мосул на севере Ирака.

Из-за того, что Ирак страдает от мощной засухи, воды водохранилища используют для спасения сельскохозяйственных угодий. Поэтому уровень воды в водохранилище существенно снизился на некоторое время. Немецкие ученые воспользовались этой возможностью, чтобы провести тщательное исследование руин зданий, которые, когда-то находились на территории города, принадлежавшего империи Митанни. Это государство занимало территорию современных Ирака, Сирии и Турции.

[ + – ] Руины древнего города, который как считается был разрушен землетрясением в 1350 году до нашей эры, затоплено водами Мосульского водохранилища, которое находится возле города Мосул на севере Ирака Фото: phys.org

За короткий период времени археологам удалось составить карту древнего города. Также они обнаружили руины дворца и несколько сохранившихся комнат в нем с настенными фресками. Также археологи раскопали еще несколько крупных строений: массивное укрепление со стеной и башнями, монументальное многоэтажное складское помещение с магазином и промышленный комплекс.

"Мы считаем, учитывая огромный размер складского помещения, что здесь хранилось очень много товаров, которые возможно везли с разных уголков империи. Результаты наших раскопок говорят о том, что этот город был важным центром империи Митанни", — говорит Ивана Пульиз из Университета Фрайбурга.

[ + – ] За короткий период времени археологам удалось составить карту древнего города. Также они обнаружили руины дворца и несколько сохранившихся комнат в нем с настенными фресками. Также археологи раскопали еще несколько крупных строений: массивное укрепление со стеной и башнями, монументальное многоэтажное складское помещение с магазином и промышленный комплекс Фото: phys.org

Ученые особенно удивились хорошо сохранившимся стенам построек, высота которых достигает нескольких метров. Ведь эти здания были построены из обожженного глиняного кирпича и находились под водой более 40 лет. По словам ученых, возможно, стены так хорошо сохранились из-за того, что до затопления эти постройки после землетрясения несколько тысяч лет назад, были погребены под слоем верхних частей рухнувших зданий.

[ + – ] Археологи обнаружили на месте раскопок несколько глиняных сосудов, в которых хорошо сохранились более 100 клинописных глиняных табличек Фото: phys.org

Археологи обнаружили на месте раскопок несколько глиняных сосудов, в которых хорошо сохранились более 100 клинописных глиняных табличек. Некоторые из них относятся к периоду империи Митанни, а другие — к более позднему периоду и временам существования Ассирийской империи. Это говорит о том, что на этом месте даже после разрушения все же существовало поселение.

"Это чудо, что эти глиняные таблички так хорошо сохранились после стольких лет под водой. Мы надеемся, что после их изучения мы сможем больше узнать о конечном периоде существования города Митанни и о том, что здесь было в период владения регионом Ассирией", — говорит Петер Пфальцнер из Университета Тюбингена.

[ + – ] Глиняные таблички хорошо сохранились после стольких лет под водой Фото: phys.org

Чтобы сохранить обнаруженные постройки от дальнейшего разрушения, ученые покрыли находки специальной пластиковой пленкой и засыпали гравием. Это также поможет сохранить еще не обнаруженные строения и артефакты на территории древнего города, считают ученые. На данный момент водохранилище снова наполнилось водой и дальнейшие исследования пока невозможны.

Фокус уже писал о том, что археологи в Мексике обнаружили затерянный 1500-летний город майя. На территории города ученые нашли несколько строений и много исторических артефактов.