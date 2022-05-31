Піднявся з-під води. В Іраку знайшли 3400-річне місто, яке належало давній імперії

Стародавнє місто затоплене водами водосховища, тому це дуже ускладнює вивчення.

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Групі німецьких учених вдалося виявити місто, якому за оцінками 3400 років. Можливо це місто Закіку, яке знаходилося на березі річки Тигр і було важливим центром стародавньої імперії Мітанні, яка існувала в період між 1550 та 1350 роками до нашої ери, повідомляє Phys.

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Вперше археологам з Університету Фрайбурга та Університету Тюбінгена в Німеччині вдалося побачити частину стародавнього міста ще у 2018 році. Але тепер учені змогли досліджувати його докладніше, хоча в них було мало часу.

[ + – ] Карта розташування імперії Мітанні, що знаходилася на території сучасних Іраку, Сирій та Туреччини Фото: wikipedia

Справа в тому, що руїни стародавнього міста, яке, як вважається, зруйнував землетрус у 1350 році до нашої ери, затоплені водами Мосульського водосховища, яке знаходиться біля міста Мосул на півночі Іраку.

Через те, що Ірак страждає від потужної посухи, води водосховища використовують для порятунку сільськогосподарських угідь. Тому рівень води у водосховищі суттєво знизився на деякий час. Німецькі вчені скористалися цією можливістю, щоб провести ретельне дослідження руїн будівель, які колись знаходилися на території міста, що належало імперії Мітанні. Ця держава займала територію сучасних Іраку, Сирії та Туреччини.

[ + – ] Руїни стародавнього міста, яке, як вважається, зруйнував землетрус у 1350 році до нашої ери, затоплені водами Мосульського водосховища, яке знаходиться біля міста Мосул на півночі Іраку. Фото: phys.org

За короткий час археологам вдалося скласти карту стародавнього міста. Також вони виявили руїни палацу та кілька збережених кімнат у ньому із настінними фресками. Також археологи розкопали ще кілька великих будівель: масивне укріплення зі стіною та вежами, монументальне багатоповерхове складське приміщення з магазином та промисловий комплекс.

"Ми вважаємо, враховуючи величезний розмір складського приміщення, що тут зберігалося дуже багато товарів, які, можливо, везли з різних куточків імперії. Результати наших розкопок говорять про те, що це місто було важливим центром імперії Мітанні", — каже Івана Пульіз із Університету Фрайбурга.

[ + – ] За короткий час археологам вдалося скласти карту стародавнього міста. Також вони виявили руїни палацу та кілька збережених кімнат у ньому із настінними фресками. Археологи розкопали ще кілька великих будівель: масивне укріплення зі стіною та вежами, монументальне багатоповерхове складське приміщення з магазином і промисловий комплекс. Фото: phys.org

Вчені особливо здивувалися стінам будівель, що добре збереглися, висота яких досягає декількох метрів. Адже ці будівлі були збудовані з обпаленої глиняної цегли і перебували під водою понад 40 років. За словами вчених, можливо, стіни так добре збереглися через те, що до затоплення ці споруди після землетрусу кілька тисяч років тому були поховані під шаром верхніх частин будівель.

[ + – ] Археологи виявили на місці розкопок кілька глиняних судин, у яких добре збереглося понад 100 клинописних глиняних табличок Фото: phys.org

Археологи виявили на місці розкопок кілька глиняних судин, у яких добре збереглося понад 100 клинописних глиняних табличок. Деякі з них відносяться до періоду імперії Мітанні, інші — до пізнішого періоду та часів існування Ассирійської імперії. Це говорить про те, що на цьому місці навіть після руйнування все ж таки існувало поселення.

"Це диво, що ці глиняні таблички так добре збереглися після стільки років під водою. Ми сподіваємося, що після їх вивчення ми зможемо більше дізнатися про кінцевий період існування міста Мітанні і про те, що тут було в період володіння Ассирією", — говорить Петер Пфальцнер із Університету Тюбінгена.

[ + – ] Глиняні таблички добре збереглися після стільки років під водою Фото: phys.org

Щоб зберегти виявлені споруди від подальшої руйнації, вчені покрили знахідки спеціальною пластиковою плівкою та засипали гравієм. Це також допоможе зберегти ще не виявлені будови та артефакти на території стародавнього міста, вважають вчені. Нині водосховище знову наповнилося водою і подальші дослідження наразі неможливі.

Фокус вже писав про те, що археологи в Мексиці виявили загублене 1500-річне місто майя. На території міста вчені знайшли кілька будівель та багато історичних артефактів.