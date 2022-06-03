Измерьте рост и запишитесь к врачу: ученые выяснили, что люди выше 176 см в группе риска

Новое исследование показывает, что высокий рост связан с развитием периферической невропатии, язвы нижних конечностей и хронической венозной недостаточности.

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У высокого роста есть свои преимущества, но американские ученые обнаружили, что лишние сантиметры могут дорого обойтись высокому человеку. Согласно новому исследованию, высокий рост связан с повышенным риском развития целого ряда болезней от варикозного расширения вен до повреждения периферических нервов, сообщает ScienceAlert.

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Международная группа ученых сравнила показатели роста, как генетические, так и физические, с наличием более тысячи признаков развития заболеваний у более чем 200 тысяч взрослых американцев и подтвердили существующие подозрения, что высокий рост связан с развитием целого набора болезней.

"В ходе исследования мы выяснили, что рост взрослого человека напрямую связан с появлением множества симптомов разных патологий, в том числе периферической невропатии, язвы нижних конечностей и хронической венозной недостаточности нижних конечностей". — говорит Шридхаран Рагхаван из Регионального медицинского центра штата Вирджиния, США.

Предыдущие исследования уже показали, что у людей с высоким ростом существует повышенный риск появления разных видов рака, а также они больше подвержены появлению разрыва аорты или развитию тромбоэмболии легочной артерии.

Хотя те же исследования показали, что людям с низким ростом жить не легче. У них был выявлен повышенный риск развития ишемической болезни сердца, появления инсультов, болезней печени и психических расстройств. Хотя ученые точно не выяснили, связаны ли эти проблемы со здоровьем с биологией роста, или с влиянием окружающей среды или воздействием социокультурных факторов.

[ + – ] Международная группа ученых сравнила показатели роста, как генетические, так и физические, с наличием более тысячи признаков развития заболеваний у более чем 200 тысяч взрослых американцев и подтвердили существующие подозрения, что высокий рост связан с развитием целого набора болезней Фото: BBC

В рамках нового исследования ученые использовали генетические данные взрослых американцев. Они сопоставили тысячи генетических изменений, которые влияют на рост человека с более, чем тысячей симптомов, которые связаны с разными болезнями. В выборке использовали данные людей, рост которых составляет в среднем 176 см.

Результаты исследования показали, что у высоких людей существует меньший риск развития болезней сердечно-сосудистой системы, в то время как они больше склонны к появлению варикозного расширения вен.

По словам ученых, также у людей с высоким ростом более высокий риск появления астмы, заболеваний кожи и костей, в том числе повреждения нервов конечностей, которое называется периферической невропатией.

Ученым удалось подтвердить предположения, что заболевания у человека могут быть связаны именно с генами роста, а не с окружающей экологией. Но каким образом эти гены влияют на развитие болезней пока не ясно.

По словам ученых, новые исследования помогут найти причинно-следственную связь, а также точно определить, как физический размер влияет на функциональность тела человека.