Виміряйте ріст і запишіться до лікаря: вчені з'ясували, що люди вищі за 176 см у групі ризику

Нове дослідження свідчить, що високий ріст пов'язаний з розвитком периферичної невропатії, виразки нижніх кінцівок і хронічної венозної недостатності.

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Високий зріст має свої переваги, але американські вчені виявили, що зайві сантиметри можуть дорого обійтися високій людині. Згідно з новим дослідженням, високий ріст пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку цілої низки хвороб від варикозного розширення вен до пошкодження периферичних нервів, повідомляє ScienceAlert.

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Міжнародна група вчених порівняла показники росту як генетичні, так і фізичні з наявністю понад тисячу ознак розвитку захворювань у понад 200 тисяч дорослих американців і підтвердили наявні підозри, що високий ріст пов'язаний з розвитком цілого набору хвороб.

"Під час дослідження ми з'ясували, що ріст дорослої людини безпосередньо пов'язаний з появою безлічі симптомів різних патологій, зокрема периферичної невропатії, виразки нижніх кінцівок та хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок". — каже Шрідхаран Рагхаван із Регіонального медичного центру штату Вірджинія, США.

Попередні дослідження вже показали, що в людей з високим ростом існує підвищений ризик появи різних видів раку, а також вони схильні до появи розриву аорти або розвитку тромбоемболії легеневої артерії.

Хоча ті ж дослідження показали, що людям із низьким ростом жити не легше. В них виявлено підвищений ризик розвитку ішемічної хвороби серця, появи інсультів, хвороб печінки та психічних розладів. Хоча вчені точно не з'ясували, чи ці проблеми пов'язані зі здоров'ям з біологією росту, або з впливом довкілля чи соціокультурних факторів.

[ + – ] Міжнародна група вчених порівняла показники росту, як генетичні, так і фізичні, з наявністю понад тисячу ознак розвитку захворювань у більш ніж 200 тисяч дорослих американців та підтвердили існуючі підозри, що високий ріст пов'язаний з розвитком цілого набору хвороб Фото: trump-elections

У межах нового дослідження вчені використали генетичні дані дорослих американців. Вони зіставили тисячі генетичних змін, які впливають на ріст людини з понад тисячею симптомів, пов'язаних із різними хворобами. У вибірці використовували дані людей, ріст яких становить в середньому 176 см.

Результати дослідження показали, що високі люди мають менший ризик розвитку хвороб серцево-судинної системи, водночас вони більше схильні до появи варикозного розширення вен.

За словами вчених, також у людей з високим зростанням вищий ризик появи астми, захворювань шкіри та кісток, зокрема ушкодження нервів кінцівок, яке називається периферичною невропатією.

Вченим вдалося підтвердити припущення, що захворювання в людини можуть бути пов'язані саме з генами росту, а не навколишньою екологією. Але як ці гени впливають розвиток хвороб, поки не ясно.

За словами вчених, нові дослідження допоможуть знайти причинно-наслідковий зв'язок, а також точно визначити як фізичний розмір впливає на функціональність тіла людини.