Учения по планетарной защите: ученые выяснили, смогут ли они предотвратить армагеддон

Ученые из 18 стран мира прошли тренировку, как действовать, если к Земле будет лететь действительно опасный космический камень.

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В окрестностях Земли находятся тысячи околоземных астероидов, которые представляют потенциальную опасность для нашей планеты. Ученые из NASA постоянно следят за их перемещениями, чтобы спрогнозировать дальнейшее развитие событий и понять, упадет ли тот или иной астероид на Землю. Ученые из 18 стран приняли участие в международных учениях, в рамках которых имитировалось столкновение Земли с астероидом, который пролетел на очень близком расстоянии от планеты. Согласно отчету NASA, учения прошли успешно и полученные данные могут помочь предотвратить реальные последствия такого события в будущем или значительно ограничить разрушительные последствия, которые может вызвать падение астероида, сообщает Universe Today.

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Учения по обеспечению планетарной безопасности проводились после того, как к Земле приблизился очень опасный астероид Апофис в прошлом году. Но данные об этом проекте были опубликованы NASA только сейчас.

Тренировка на астероиде Апофис

По словам Вишну Редди из Университета штата Аризона, Апофис, который был обнаружен только в 2004 году, согласно предварительным прогнозам должен был упасть на Землю в 2029 году. Но последующие исследования показали, что этого не случится. Тем не менее Апофис является одним из самых опасных околоземных астероидов.

[ + – ] Учения по обеспечению планетарной безопасности проводились после того, как к Земле приблизился очень опасный астероид Апофис в прошлом году. Но данные об этом проекте были опубликованы NASA только сейчас Фото: NASA

В рамках учений, чтобы они были максимально приближены к реальности, данные о существовании Апофиса удалили из системы мониторинга за астероидами, чтобы узнать можно ли его быстро обнаружить.

Когда астероид приблизился к нашей планете на относительно небольшое по космическим меркам расстоянии система мониторинга NASA смогла его быстро обнаружить. Космический телескоп WISE предоставил инфракрасные изображения астероида, которые невозможно было получить с Земли из-за атмосферных помех. Далее ученые измерили скорость полета астероида и его расстояние от Земли.

"Несмотря на то, что мы знали, что на самом деле Апофис не столкнется с Землей в орбите объекта были большие неопределенности, которые теоретически допускали столкновение", — говорит Давиде Фарноккья из NASA.

Результаты учений

По словам Редди, одним из главных достижений учений стало то, что с помощью всех имеющихся приборов на Земле и в космосе удалось получить абсолютно точные данные об астероиде и в снова убедиться в том, что он не упадет на Землю в 2029 году и не сделает этого в ближайшие 100 лет.

"Это был настоящий стресс-тест для всех систем реагирования планетарной защиты, от первоначального обнаружения астероида до определения его орбиты, и измерения физических характеристик, и даже определения того, может ли он столкнуться с Землей и где это может произойти", — говорит Редди.

[ + – ] Благодаря учениям, исследователи получили новые данные о одном из самых опасных астероидов Фото: Universe Today

Благодаря учениям, исследователи получили новые данные о одном из самых опасных астероидов. Анализ показал, что астероид Апофис представляет собой вытянутый объект со средним диаметром от 270 до 410 метров.

Эти данные позволили ученым провести прогнозирование последствий потенциального удара астероида о нашу планету. По словам ученых, падение такого астероида, как Апофис, вероятно, нанесет ущерб на региональном, а не на глобальном уровне, независимо от места его падения.

Результаты учений помогут космическим агентствам мира в дальнейшем планировать возможные стратегии, которые стоит применить для обеспечения минимизации нанесенного астероидом ущерба для инфраструктуры, а самое главное для людей.

В прошлом году NASA получило финансирование на создание космического телескопа NEO Surveyor, который будет заниматься наблюдением за астероидами. Запуск этого телескопа намечен на 2026 год и ученые надеются с помощью этого телескопа расширить свои знание о летящих к земле космических камнях.

Фокус уже писал о том, что 6 июня 2022 года к Земле приблизился астероид, принадлежащий к опасному классу объектов.