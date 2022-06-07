Навчання з планетарного захисту: вчені з'ясували, чи зможуть вони запобігти армагедону

Вчені з 18 країн світу пройшли тренування, як діяти, якщо до Землі летітиме дійсно небезпечний космічний камінь.

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На околицях Землі знаходяться тисячі навколоземних астероїдів, які становлять потенційну небезпеку для нашої планети. Вчені з NASA постійно стежать за їхнім переміщеннями, щоб спрогнозувати подальший розвиток подій і зрозуміти, чи той чи інший астероїд впаде на Землю. Вчені з 18 країн взяли участь у міжнародних навчаннях, в межах яких імітувалося зіткнення Землі з астероїдом, що пролетів на дуже близькій відстані від планети. Згідно зі звітом NASA, навчання пройшли успішно й отримані дані можуть допомогти запобігти реальним наслідкам такої події в майбутньому або значно обмежити руйнівні наслідки, які може спричинити падіння астероїда, повідомляє Universe Today.

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Навчання із забезпечення планетарної безпеки проводили після того, як до Землі наблизився дуже небезпечний астероїд Апофіс минулого року. Але дані про цей проєкт опубліковані NASA лише зараз.

Тренування на астероїді Апофіс

За словами Вішну Редді з Університету штату Аризона, Апофіс, який виявлений тільки у 2004 році, згідно з попередніми прогнозами, мав би впасти на Землю у 2029 році. Але подальші дослідження показали, що цього не станеться. Проте Апофіс є одним із найнебезпечніших навколоземних астероїдів.

[ + – ] Навчання із забезпечення планетарної безпеки проводилися після того, як до Землі наблизився дуже небезпечний астероїд Апофіс минулого року. Але дані про цей проєкт опубліковані NASA лише зараз Фото: NASA

У межах навчань, щоб вони були максимально наближені до реальності, дані про існування Апофісу видалили із системи моніторингу за астероїдами, щоб дізнатися, чи можна його швидко виявити.

Коли астероїд наблизився до нашої планети на відносно невеликій за космічними мірками відстані система моніторингу NASA змогла його швидко виявити. Космічний телескоп WISE надав інфрачервоні зображення астероїда, які неможливо було отримати із Землі через атмосферні перешкоди. Далі вчені виміряли швидкість польоту астероїда та його відстань від Землі.

"Попри те, що ми знали, що насправді Апофіс не зіштовхнеться із Землею в орбіті об'єкта, були великі невизначеності, які теоретично допускали зіткнення", — говорить Давиде Фарноккья з NASA.

Результати навчань

За словами Редді, одним з головних досягнень навчань стало те, що за допомогою всіх наявних приладів на Землі і в космосі вдалося отримати абсолютно точні дані про астероїд і знову переконатися в тому, що він не впаде на Землю у 2029 році і не зробить цього у найближчі 100 років.

"Це був справжній стрес-тест для всіх систем реагування планетарного захисту, від початкового виявлення астероїда до визначення його орбіти, та вимірювання фізичних характеристик, і навіть визначення того, чи може він зіткнутися із Землею і де це може статися", — говорить Редді.

[ + – ] Завдяки вченням, дослідники отримали нові дані про одного з найнебезпечніших астероїдів Фото: Universe Today

Завдяки вченням, дослідники отримали нові дані про одного з найнебезпечніших астероїдів. Аналіз показав, що астероїд Апофіс є витягнутим об'єктом із середнім діаметром від 270 до 410 метрів.

Ці дані дозволили вченим провести прогнозування наслідків потенційного удару астероїда на нашу планету. За словами вчених, падіння такого астероїда, як Апофіс, ймовірно, завдасть збитків на регіональному, а не на глобальному рівні, незалежно від місця його падіння.

Результати навчань допоможуть космічним агентствам світу надалі планувати можливі стратегії, які варто застосувати для забезпечення мінімізації завданих астероїдом збитків для інфраструктури, а найголовніше для людей.

Минулого року NASA отримало фінансування на створення космічного телескопа NEO Surveyor, який займатиметься спостереженням за астероїдами. Запуск цього телескопа намічений на 2026 рік і вчені сподіваються за допомогою цього телескопа розширити свої знання про космічні камені, що летять до землі.

Фокус вже писав про те, що 6 червня 2022 до Землі наблизився астероїд, що належить до небезпечного класу об'єктів.