Физик просит не строить еще один Большой адронный коллайдер: в чем причина

Американский ученый считает, что огромные деньги, которые нужны на постройку нового коллайдера, необходимо направить в другое русло.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Большой адронный коллайдер (БАК) – это знаменитый, 26-километровый ускоритель частиц, который построен в ЦЕРН в Швейцарии. Благодаря экспериментам в этой установке ученым удалось сделать несколько важнейших научных открытий. Например, им удалось найти элементарную частицу – бозон Хиггса и таким образом завершить Стандартную модель физики элементарных частиц. Но существуют планы по постройке нового, более мощного коллайдера, который должен подтвердить или опровергнуть некоторые существующие теории. Но американский физик Том Харсфилд считает это безумной затеей, пишет Futurism.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Учитывая успешную работу Большого адронного коллайдера, некоторые физики предлагают построить еще больший, как минимум в 4 раза, и более совершенный ускоритель частиц. По данным издания Futurism этот проект, по оценкам, может стоить 25 млрд долларов.

Новый коллайдер за 100 млрд долларов

Но физик Том Хартсфилд, который оценивает строительство нового коллайдера в 100 млрд долларов, считает, что такой коллайдер не стоит своих баснословных денег и лучше эти средства направить в другое русло.

По словам Харстфилда, сейчас ученые хотят с помощью нового коллайдера открыть очень абстрактные и полностью теоретические частицы. Это например, касается суперсимметрии — это гипотетическая теория, которая полагает, что у известных элементарных частиц существуют суперпартнеры. Это сложный набор правил, которые ученые использовали, чтобы заполнить пробелы в Стандартной модели физики элементарных частиц. И скорее всего эта суперсимметрия не сможет ничего объяснить.

"Суперсимметрия — это не строгая теория, это запутанные математические модели, которые потенциально могут объяснить что угодно или вообще ничего не объяснить", — говорит Хартсфилд.

[ + – ] Физики предлагают построить еще больший, как минимум в 4 раза, и более совершенный ускоритель частиц Фото: CERN

Куда направить деньги?

Ученый считает, что, потратив миллиарды долларов новый коллайдер, ученые не смогут проверить эту теорию. Поэтому тратить 100 млрд долларов на новый ускоритель частиц – это большая ошибка, считает ученый.

"Я считают, что физикам нужно сосредоточить свое внимание на более реальных проблемах, а не на чисто гипотетических явлениях. Именно эти исследования приведут к новым важным открытиям в физике", — говорит Харстфилд.

По словам ученого, в современной физике есть много проблем, которые требуют своего решения. И 100 млрд долларов можно было бы потратить на 100 тысяч небольших экспериментов. Например, американский физик, предлагает направить деньги на изучение термоядерной энергии, которая могла бы стать настоящим подарком для человечества.

"Эти деньги, которые пошли бы на более крупный БАК, можно было бы использовать для решения одной, нескольких или многих известных в мире научных практических проблем. Попутно обязательно можно будет открыть новые и неизвестные законы физики, как это всегда происходит, когда вы решаете ранее неразрешимые проблемы. И для этого не нужен новый коллайдер", — говорит Харстфилд.

Когда построят новый коллайдер?

Пока что ЦЕРН занимается разработкой проекта нового ускорителя частиц, который должен быть в длину почти 100 км. Строительство этой новой установки планируют завершить к 2040 году. Но некоторые ученые склоняются к тому, что новый мощный коллайдер так и не предоставит новой информации, которая могла бы улучшить наше понимание Вселенной.

Тем не менее, как уже писал Фокус, физики в БАК недавно совершили одно важное открытие, которое касается одной известной элементарной частицы.

Учитывая, что БАК не прекращает свою работу, по мнению ученых, он все же способен разгадать некоторые тайны нашей Вселенной. О том, какие именно, также писал Фокус .