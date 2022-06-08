Фізик просить не будувати ще один Великий адронний колайдер: у чому причина

Американський учений вважає, що величезні гроші, які потрібні для будівництва нового колайдера, необхідно спрямувати в інше русло.

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Великий адронний колайдер (ВАК) — це знаменитий, 26-кілометровий прискорювач частинок, побудований у ЦЕРН у Швейцарії. Завдяки експериментам у цій установці вченим удалося здійснити кілька найважливіших наукових відкриттів. Наприклад, їм вдалося знайти елементарну частинку — бозон Гігса і так завершити стандартну модель фізики елементарних частинок. Але існують плани з будівництва нового, більш потужного колайдера, який має підтвердити або спростувати деякі наявні теорії. Але американський фізик Том Гарсфілд вважає це шаленою витівкою, пише Futurism.

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Враховуючи успішну роботу Великого адронного колайдера, деякі фізики пропонують побудувати ще більший, щонайменше в 4 рази, і більш досконалий прискорювач частинок. За даними видання Futurism, цей проєкт, за оцінками, може коштувати 25 млрд доларів.

Новий колайдер за 100 млрд доларів

Але фізик Том Гартсфілд, який оцінює будівництво нового колайдера в 100 млрд доларів, вважає, що такий колайдер не коштує своїх нечуваних грошей і краще ці кошти спрямувати в інше русло.

За словами Гарстфілда, зараз учені хочуть за допомогою нового колайдера відкрити дуже абстрактні та повністю теоретичні частки. Це, наприклад, стосується суперсиметрії — це гіпотетична теорія, яка вважає, що відомі елементарні частинки мають суперпартнери. Це складний набір правил, які вчені використали, щоб заповнити прогалини у стандартній моделі фізики елементарних частинок. І найімовірніше ця суперсиметрія не зможе нічого пояснити.

"Суперсиметрія — це не сувора теорія, це заплутані математичні моделі, які потенційно можуть пояснити будь-що або взагалі нічого не пояснити", — говорить Гартсфілд.

[ + – ] Фізики пропонують побудувати ще більший, як мінімум у 4 рази, і досконаліший прискорювач частинок Фото: ЦЕРН

Куди спрямувати гроші?

Учений вважає, що витративши мільярди доларів новий колайдер, учені не зможуть перевірити цю теорію. Тому витрачати 100 млрд доларів на новий прискорювач частинок — це велика помилка, вважає вчений.

"Я вважають, що фізикам потрібно зосередити свою увагу на більш реальних проблемах, а не на чисто гіпотетичних явищах. Саме ці дослідження призведуть до нових важливих відкриттів у фізиці", — каже Гарстфілд.

За словами вченого, у сучасній фізиці є багато проблем, які потребують вирішення. І 100 мільярдів доларів можна було б витратити на 100 тисяч невеликих експериментів. Наприклад, американський фізик пропонує спрямувати гроші на вивчення термоядерної енергії, яка могла б стати справжнім подарунком для людства.

"Ці гроші, які пішли б на більший ВАК, можна було б використати для вирішення однієї, кількох або багатьох відомих у світі наукових практичних проблем. Принагідно обов'язково можна буде відкрити нові та невідомі закони фізики, як це завжди відбувається, коли ви вирішуєте раніше нерозв'язні проблеми. І для цього не потрібен новий колайдер", — каже Гарстфілд.

Коли збудують новий колайдер?

Поки що ЦЕРН займається розробкою проєкту нового прискорювача частинок, який має бути завдовжки майже 100 км. Будівництво цієї нової установки планують завершити до 2040 року. Але деякі вчені схиляються до того, що новий потужний колайдер так і не надасть нової інформації, яка б покращила наше розуміння всесвіту.

Тим не менш, як уже писав Фокус, фізики у ВАК нещодавно зробили одне важливе відкриття, яке стосується однієї відомої елементарної частки.

Враховуючи, що ВАК не припиняє свою роботу, на думку вчених, він все ж таки здатний розгадати деякі таємниці нашого всесвіту. Про те, які саме, також писав Фокус.