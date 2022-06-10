Ученые обнаружили останки крупнейшего наземного хищника Европы

Палеонтологи считают, что этот плотоядный динозавр был в длину более 10 метров.

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Ученые из Саутгемптонского университета обнаружили окаменелые кости самого крупного, из известных, плотоядного динозавра на острове Уайт, который находится недалеко от побережья Англии. Этот новый вид принадлежит к семейству спинозаврид или спинозавров, которые ходили на задних лапах и жили с конца юрского и практически весь меловой период (157 – 70 млн лет назад), сообщает SciTechDAily.

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Спинозавры были хищниками, останки которых находили в Европе, Азии, Южной Америке, Африке и даже в Австралии. Они имели характерные, похожие на крокодильи морды, а некоторые виды имели на спине похожую на парус структуру.

[ + – ] Спинозавры были хищниками, останки которых находили в Европе, Азии, Южной Америке, Африке и даже в Австралии. Они имели характерные, похожие на крокодильи морды, а некоторые виды имели на спине похожую на парус структуру. Фото: wikipedia

Новый вид ученые пока что назвали "спинозавром White Rock" в честь геологического слоя, в котором палеонтологи обнаружили его окаменелые останки.

[ + – ] Новый вид ученые пока что назвали "спинозавром White Rock" в честь геологического слоя, в котором палеонтологи обнаружили его окаменелые останки Фото: SciTechDaily

По словам Криса Баркера из Саутгемптонского университета, это был действительно огромный плотоядный динозавр. Его длина превышала 10 метров, и он вероятно был самым большим наземным хищником из когда-либо найденных в Европе. По словам ученых, на острове Уайт хранится много окаменелостей динозавров, но многие из них до сих пор еще не обнаружены.

"Самое интересное, что мы обнаружили окаменелости этого динозавра в геологической формации Вектис, в которой, как считается, обнаружить останки динозавров достаточно сложно, ведь их там очень мало. Но мы считаем, что мы нашли самого молодого спинозавра из обнаруженных в Великобритании, ведь этой формации 125 млн лет" – говорит Нил Гостлинг из Саутгемптонского университета.

Несмотря на то, что ученые считают, что они обнаружили новый вид спинозаврид, все же им недостаточно окаменелых останков, чтобы полностью его описать. Именно поэтому новый динозавр пока что не получил официального научного названия. Но ученые продолжают свои поиски и надеются найти больше окаменелостей.

[ + – ] На изображении показаны передняя часть хвоста (слева) и спинной позвонок (справа) обнаруженного на острове Уайт динозавра Фото: SciTechDaily

По словам ученых, спинозавриды появились именно на территории современной Западной Европы, а уже потом расселились по другим регионам планеты.

Ученые обнаружили следы повреждений на костях динозавра, что скорее всего, является свидетельством того, что после своей смерти хищник стал добычей древних падальщиков. По словам исследователей, этот гигантский плотоядный динозавр после смерти стал едой для древних гигантских насекомых, которые как раз и питались костями.

Теперь же ученые хотят продолжить свое исследование и в частности, изучить останки на предмет установления точного возраста этого динозавра.

[ + – ] Скелеты обнаруженных в разных частях планеты спинозавров Фото: wikipedia

Фокус уже писал о том, что в Египте палеонтологи также обнаружили новый вид динозавра, который жил на севере современной Африки 98 млн лет назад.