Вчені виявили останки найбільшого наземного хижака Європи

Палеонтологи вважають, що цей м'ясоїдний динозавр був завдовжки понад 10 метрів.

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Вчені з Саутгемптонського університету виявили скам'янілі кістки найбільшого, з відомих, м'ясоїдного динозавра на острові Вайт, який знаходиться неподалік узбережжя Англії. Цей новий вид належить до сімейства спінозаврид або спінозаврів, які ходили на задніх лапах і жили з кінця юрського та практично весь крейдяний період (157 – 70 млн років тому), повідомляє SciTechDAily.

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Спінозаври були хижаками, останки яких знаходили в Європі, Азії, Південній Америці, Африці і навіть Австралії. Вони мали характерні, схожі на крокодилячі морди, а деякі види мали на спині схожу на вітрило структуру.

[ + – ] Спінозаври були хижаками, останки яких знаходили в Європі, Азії, Південній Америці, Африці і навіть Австралії. Вони мали характерні, схожі на крокодилячі морди, а деякі види мали на спині схожу на вітрило структуру Фото: wikipedia

Новий вид вчені поки назвали "спінозавром White Rock" на честь геологічного шару, в якому палеонтологи виявили його скам'янілі рештки.

[ + – ] Новий вид вчені поки назвали "спінозавром White Rock" на честь геологічного шару, в якому палеонтологи виявили його скам'янілі рештки Фото: SciTechDaily

За словами Кріса Баркера із Саутгемптонського університету, це був справді величезний м'ясоїдний динозавр. Його довжина перевищувала 10 метрів, і він, ймовірно, був найбільшим наземним хижаком з коли-небудь знайдених у Європі. За словами вчених, на острові Вайт зберігається багато скам'янілостей динозаврів, але багато з них ще не виявлено.

"Найцікавіше, що ми виявили скам'янілості цього динозавра в геологічній формації Вектіс, у якій, як вважається, виявити останки динозаврів досить складно, адже їх там дуже мало. Але ми вважаємо, що ми знайшли наймолодшого спінозавра з виявлених у Великій Британії, адже цієї формації 125 млн років" — говорить Ніл Гостлінг із Саутгемптонського університету.

Попри те, що вчені вважають, що вони виявили новий вид спінозаврид, все ж таки їм недостатньо скам'янілих останків, щоб повністю його описати. Саме тому новий динозавр поки не отримав офіційної наукової назви. Але вчені продовжують свої пошуки та сподіваються знайти більше скам'янілостей.

[ + – ] На зображенні показані передня частина хвоста (ліворуч) та спинний хребець (праворуч) виявленого на острові Вайт динозавра Фото: SciTechDaily

За словами вчених, спінозавриди з'явилися саме на території сучасної Західної Європи, а вже потім розселилися іншими регіонами планети.

Вчені виявили сліди пошкоджень на кістках динозавра, що, найімовірніше, є доказом того, що після своєї смерті хижак став здобиччю давніх падальників. За словами дослідників, цей гігантський м'ясоїдний динозавр після смерті став їжею для давніх гігантських комах, які саме харчувалися кістками.

Тепер учені хочуть продовжити своє дослідження і зокрема, вивчити останки щодо встановлення точного віку цього динозавра.

[ + – ] Скелети виявлених у різних частинах планети спинозаврів Фото: wikipedia

Фокус вже писав про те, що в Єгипті палеонтологи також виявили новий вид динозавра, який жив на півночі сучасної Африки 98 млн років тому.