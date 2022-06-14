По одному слову в день. NASA пытается связаться с "Вояджер-1" и разобраться в аномалии

Зонд находится в 23,3 млрд километров от Земли и отправляет домой странные данные телеметрии.

Команда NASA все еще пытается разобраться в аномалии, которая приключилась с аппаратом "Вояджер-1". Он находится далеко за пределами Солнечной системы и на данный момент является самым удаленным от Земли объектом, созданным человеком, пишет Space.com.

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Проблема заключается в том, что космический зонд, похоже, не может понять своего точного местоположения в космосе. Его удаленность от Земли затрудняет решение появившейся проблемы.

Как известно, миссия "Вояджер-1" началась в 1977 году, и тогда предполагалось, что она продлится пять лет. После 45 лет службы и серии облетов планет зонд NASA находится в 23,3 млрд км от Земли. На таком расстоянии от дома "Вояджер-1" занимается исследованиями межзвездного пространства.

За время своей миссии аппарат сделал огромное количество открытий, но также столкнулся с некоторыми техническими проблемами и аномалиями. Последняя проблема заключается в данных телеметрии, которые аппарат отправляет на Землю.

"У нас есть проблема с космическим зондом "Вояджер-1", – говорит заместитель главы NASA в Управлении научной миссии Томас Зурбухен.

[ + – ] У космического зонда возникли проблемы с телеметрией. Фото: NASA/JPL-Caltech

По его словам, в целом аппарат работает хорошо, но есть несколько нюансов. Сообщения от системы управления ориентацией "Вояджер-1", которая удерживает сам аппарат и его антенну в правильном положении, "не отражают то, что на самом деле происходит на борту", — говорит Зурбухен.

Ситуацию существенно осложняет и расстояние от Земли до аппарата, чем оно больше, тем дольше задержки в связи с аппаратом.

"Представьте, что вы ведете разговор с кем-то, но можете сказать ему лишь одно слово в день. Ответ вы сможете услышать лишь через день. Вот такая у нас получается беседа", – добавляет эксперт из NASA.

Он уверен в том, что команда все же сможет решить новую проблему с "Вояджер-1", но предупреждает, что зонд не сможет работать вечно. Кроме проблем со связью, системы "Вояджер-1" работают при гораздо низких температурах, чем предполагалось. Это происходит из-за того, что срок службы ядерного источника энергии аппарата подошел к концу.

"Конечно, это не конец миссии. С тех пор, как я работаю в NASA у нас возникали действительно серьезные проблемы с "Вояджер" и каждый раз команда успешно их решала. Но если в один прекрасный день возникнет неисправимая поломка, все равно это будет одна из самых успешный миссий", – подытожили в NASA.

Напомним, что впервые о проблемах с "Вояджер-1" стало известно в мае, когда аппарат начал передавать неверные данные на Землю. Тогда ученые отмечали, что несмотря на очевидную поломку, зонд не перешел в безопасный режим работы.