По одному слову на день. NASA намагається зв'язатися з "Вояджер-1" та розібратися в аномалії

Зонд знаходиться за 23,3 млрд кілометрів від Землі і відправляє додому дивні дані телеметрії.

Команда NASA все ще намагається розібратися в аномалії, яка сталася з апаратом "Вояджер-1". Він знаходиться далеко за межами Сонячної системи і на цей час є найвіддаленішим від Землі об'єктом, створеним людиною, пише Space.com.

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Проблема полягає в тому, що космічний зонд, схоже, не може зрозуміти свого точного розташування в космосі. Його віддаленість від Землі ускладнює розв'язання проблеми.

Як відомо, місія "Вояджер-1" розпочалася у 1977 році, і тоді передбачалося, що вона триватиме п'ять років. Після 45 років служби та серії обльотів планет зонд NASA знаходиться за 23,3 млрд км від Землі. На такій відстані від дому "Вояджер-1" займається дослідженнями міжзоряного простору.

За час своєї місії апарат зробив безліч відкриттів, але також зіткнувся з деякими технічними проблемами та аномаліями. Остання проблема полягає в даних телеметрії, які апарат відправляє на Землю.

"Ми маємо проблему з космічним зондом "Вояджер-1", — каже заступник голови NASA в Управлінні наукової місії Томас Зурбухен.

[ + – ] У космічного зонда виникли проблеми із телеметрією Фото: sound

За його словами, загалом апарат працює добре, але є кілька нюансів. Повідомлення від системи управління орієнтацією "Вояджер-1", яка утримує сам апарат та його антену у правильному положенні, "не показують те, що насправді відбувається на борту", — каже Зурбухен.

Ситуацію істотно ускладнює і відстань від Землі до апарату, чим він дальше, тим довші затримки у зв'язку з апаратом.

"Уявіть, що ви ведете розмову з кимось, але можете сказати йому лише одне слово на день. Відповідь ви зможете почути лише через день. Ось така у нас виходить бесіда", — додає експерт із NASA.

Він упевнений у тому, що команда все ж таки зможе розв'язати нову проблему з "Вояджер-1", але попереджає, що зонд не зможе працювати вічно. Крім проблем зі зв'язком, системи "Вояджер-1" працюють за набагато нижчих температур, ніж передбачалося. Це відбувається через те, що термін служби ядерного джерела енергії апарату добіг кінця.

"Звичайно, це не кінець місії. Відтоді, як я працюю в NASA у нас виникали справді серйозні проблеми з "Вояджером" і щоразу команда успішно їх розв'язувала. Але якщо одного дня виникне невиправна поломка, все одно це буде одна з найуспішніших місій", — підсумували в NASA.

Нагадаємо, що вперше про проблеми з "Вояджер-1" стало відомо у травні, коли апарат почав передавати неправильні дані на Землю. Тоді вчені зазначали, що, попри очевидну поломку, зонд не перейшов у безпечний режим роботи.