Пострадают все диваны. Ученые рассказали, почему сильная любовь к кошкам вредна

Многие люди обожают своих котов и считают их полноценными членами семьи. Но как показывает новое исследование, такая любовь может иметь негативные последствия для дома.

Новое исследование бразильских экспертов из Риу-Гранди-ду-Сул показало, что если вы действительно любите своего кота, подумайте о приобретении защитной ленты для мягкой мебели против кошачьих царапин, пишет New York Post.

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Потертая мебель — обычное дело для домов, где царят кошки. Команда ветеринаров-психологов считает, что поблажки такого рода могут быть признаком сильной связи между человеком и кошкой.

"Неожиданно в нашем исследовании кошки, царапающие мебель или разрушающие предметы, имели более высокий уровнем эмоциональной близости с владельцем", — рассказали ученые.

[ + – ] Поведение кошек влияет на уровень эмоциональной близости между животными и владельцами

Результаты эксперимента подтверждают, что поведение кошек влияет на уровень эмоциональной близости между животными и владельцами, что в итоге приводит к изменению поведения питомца. Кот начинает вести себя пренебрежительно и иногда даже жестоко.

Кошки, которые вели себя менее избалованно, имели более низкий уровень эмоциональной близости с хозяевами в сравнении с теми питомцами, кто вел себя неподобающее.

Эксперты опросили 500 владельцев кошек на предмет их эмоциональной связи с кошкой. Подавляющее большинство участников (90%) были женщинами, и уровень эмоциональной близости в этой группе был выше, чем у владельцев-мужчин.

[ + – ] К сожалению, причина взаимосвязи любви и такого поведения животных остается неясной

В качестве альтернативы, такие факторы, как наличие других домашних животных и частые визиты к ветеринару, также были напрямую связаны с более высоким уровнем эмоциональной близости.

К сожалению, связь между взаимной любовью и таким поведением животных остается неясной.

"Владельцы терпят такое поведение еще и потому что царапины проще исправить, чем характер и нрав питомца", — заключили исследователи.

Ранее Фокус писал о том, почему коты сопровождают своего владельца в ванную. Как выяснилось, это поведение имеет несколько причин, включая привлечение внимания, желание питомца поиграть, ощущение небезопасности, любопытство или же нелюбовь к тайнам.