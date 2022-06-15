Пострадают все диваны. Ученые рассказали, почему сильная любовь к кошкам вредна
Многие люди обожают своих котов и считают их полноценными членами семьи. Но как показывает новое исследование, такая любовь может иметь негативные последствия для дома.
Новое исследование бразильских экспертов из Риу-Гранди-ду-Сул показало, что если вы действительно любите своего кота, подумайте о приобретении защитной ленты для мягкой мебели против кошачьих царапин, пишет New York Post.
Потертая мебель — обычное дело для домов, где царят кошки. Команда ветеринаров-психологов считает, что поблажки такого рода могут быть признаком сильной связи между человеком и кошкой.
"Неожиданно в нашем исследовании кошки, царапающие мебель или разрушающие предметы, имели более высокий уровнем эмоциональной близости с владельцем", — рассказали ученые.
Результаты эксперимента подтверждают, что поведение кошек влияет на уровень эмоциональной близости между животными и владельцами, что в итоге приводит к изменению поведения питомца. Кот начинает вести себя пренебрежительно и иногда даже жестоко.
Кошки, которые вели себя менее избалованно, имели более низкий уровень эмоциональной близости с хозяевами в сравнении с теми питомцами, кто вел себя неподобающее.
Эксперты опросили 500 владельцев кошек на предмет их эмоциональной связи с кошкой. Подавляющее большинство участников (90%) были женщинами, и уровень эмоциональной близости в этой группе был выше, чем у владельцев-мужчин.
В качестве альтернативы, такие факторы, как наличие других домашних животных и частые визиты к ветеринару, также были напрямую связаны с более высоким уровнем эмоциональной близости.
К сожалению, связь между взаимной любовью и таким поведением животных остается неясной.
"Владельцы терпят такое поведение еще и потому что царапины проще исправить, чем характер и нрав питомца", — заключили исследователи.
Ранее Фокус писал о том, почему коты сопровождают своего владельца в ванную. Как выяснилось, это поведение имеет несколько причин, включая привлечение внимания, желание питомца поиграть, ощущение небезопасности, любопытство или же нелюбовь к тайнам.