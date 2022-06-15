Постраждають усі дивани. Вчені розповіли, чому сильна любов до кішок шкідлива

Багато людей люблять своїх котів і вважають їх повноцінними членами сім'ї. Але як показує нове дослідження, така любов може мати негативні наслідки для дому.

Нове дослідження бразильських експертів з Ріу-Гранді-ду-Сул показало, що якщо ви дійсно любите свого кота, подумайте про придбання захисної стрічки для м'яких меблів проти котячих подряпин, пише New York Post.

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Подерті меблі — звичайна справа для будинків, де панують кішки. Команда ветеринарів-психологів вважає, що такі поблажки можуть бути ознакою сильного зв'язку між людиною та кішкою.

"Несподівано в нашому дослідженні кішки, що дряпають меблі або руйнують предмети, мали вищий рівень емоційної близькості з власником", — розповіли вчені.

[ + – ] Поведінка кішок впливає на рівень емоційної близькості між тваринами та власниками

Результати експерименту підтверджують, що поведінка кішок впливає на рівень емоційної близькості між тваринами та власниками, що в результаті призводить до зміни поведінки улюбленця. Кіт починає поводитися зневажливо й іноді навіть жорстоко.

Кішки, які поводилися менш розпещено, мали нижчий рівень емоційної близькості з господарями, якщо порівняти з тими улюбленцями, хто поводився неналежно.

Експерти опитали 500 власників кішок на предмет їхнього емоційного зв'язку з кішкою. Переважна більшість учасників (90%) були жінками, і рівень емоційної близькості у цій групі був вищим, ніж у власників-чоловіків.

[ + – ] На жаль, причина взаємозв'язку любові та такої поведінки тварин залишається неясною

Як альтернатива, такі фактори, як наявність інших домашніх тварин і часті візити до ветеринара, також були пов'язані з вищим рівнем емоційної близькості.

На жаль, зв'язок між взаємною любов'ю та такою поведінкою тварин залишається незрозумілим.

"Власники терплять таку поведінку ще й тому що подряпини простіше виправити, ніж характер і вдачу улюбленця", — підсумували дослідники.

Раніше Фокус писав про те, чому коти супроводжують свого власника у ванну кімнату. Як з'ясувалося, ця поведінка має кілька причин, включаючи привернення уваги, бажання улюбленця пограти, відчуття небезпеки, цікавість або нелюбов до таємниць.