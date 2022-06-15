Постраждають усі дивани. Вчені розповіли, чому сильна любов до кішок шкідлива
Багато людей люблять своїх котів і вважають їх повноцінними членами сім'ї. Але як показує нове дослідження, така любов може мати негативні наслідки для дому.
Нове дослідження бразильських експертів з Ріу-Гранді-ду-Сул показало, що якщо ви дійсно любите свого кота, подумайте про придбання захисної стрічки для м'яких меблів проти котячих подряпин, пише New York Post.
Подерті меблі — звичайна справа для будинків, де панують кішки. Команда ветеринарів-психологів вважає, що такі поблажки можуть бути ознакою сильного зв'язку між людиною та кішкою.
"Несподівано в нашому дослідженні кішки, що дряпають меблі або руйнують предмети, мали вищий рівень емоційної близькості з власником", — розповіли вчені.
Результати експерименту підтверджують, що поведінка кішок впливає на рівень емоційної близькості між тваринами та власниками, що в результаті призводить до зміни поведінки улюбленця. Кіт починає поводитися зневажливо й іноді навіть жорстоко.
Кішки, які поводилися менш розпещено, мали нижчий рівень емоційної близькості з господарями, якщо порівняти з тими улюбленцями, хто поводився неналежно.
Експерти опитали 500 власників кішок на предмет їхнього емоційного зв'язку з кішкою. Переважна більшість учасників (90%) були жінками, і рівень емоційної близькості у цій групі був вищим, ніж у власників-чоловіків.
Як альтернатива, такі фактори, як наявність інших домашніх тварин і часті візити до ветеринара, також були пов'язані з вищим рівнем емоційної близькості.
На жаль, зв'язок між взаємною любов'ю та такою поведінкою тварин залишається незрозумілим.
"Власники терплять таку поведінку ще й тому що подряпини простіше виправити, ніж характер і вдачу улюбленця", — підсумували дослідники.
Раніше Фокус писав про те, чому коти супроводжують свого власника у ванну кімнату. Як з'ясувалося, ця поведінка має кілька причин, включаючи привернення уваги, бажання улюбленця пограти, відчуття небезпеки, цікавість або нелюбов до таємниць.