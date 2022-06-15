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Постраждають усі дивани. Вчені розповіли, чому сильна любов до кішок шкідлива

Юлія Чайка
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меблі, кіт, фото

Багато людей люблять своїх котів і вважають їх повноцінними членами сім'ї. Але як показує нове дослідження, така любов може мати негативні наслідки для дому.

Нове дослідження бразильських експертів з Ріу-Гранді-ду-Сул показало, що якщо ви дійсно любите свого кота, подумайте про придбання захисної стрічки для м'яких меблів проти котячих подряпин, пише New York Post.

Подерті меблі — звичайна справа для будинків, де панують кішки. Команда ветеринарів-психологів вважає, що такі поблажки можуть бути ознакою сильного зв'язку між людиною та кішкою.

"Несподівано в нашому дослідженні кішки, що дряпають меблі або руйнують предмети, мали вищий рівень емоційної близькості з власником", — розповіли вчені.

кіт, крісло, фото
Поведінка кішок впливає на рівень емоційної близькості між тваринами та власниками

Результати експерименту підтверджують, що поведінка кішок впливає на рівень емоційної близькості між тваринами та власниками, що в результаті призводить до зміни поведінки улюбленця. Кіт починає поводитися зневажливо й іноді навіть жорстоко.

Кішки, які поводилися менш розпещено, мали нижчий рівень емоційної близькості з господарями, якщо порівняти з тими улюбленцями, хто поводився неналежно.

Експерти опитали 500 власників кішок на предмет їхнього емоційного зв'язку з кішкою. Переважна більшість учасників (90%) були жінками, і рівень емоційної близькості у цій групі був вищим, ніж у власників-чоловіків.

кіт, підлога, диван, фото
На жаль, причина взаємозв'язку любові та такої поведінки тварин залишається неясною

Як альтернатива, такі фактори, як наявність інших домашніх тварин і часті візити до ветеринара, також були пов'язані з вищим рівнем емоційної близькості.

На жаль, зв'язок між взаємною любов'ю та такою поведінкою тварин залишається незрозумілим.

"Власники терплять таку поведінку ще й тому що подряпини простіше виправити, ніж характер і вдачу улюбленця", — підсумували дослідники.

Раніше Фокус писав про те, чому коти супроводжують свого власника у ванну кімнату. Як з'ясувалося, ця поведінка має кілька причин, включаючи привернення уваги, бажання улюбленця пограти, відчуття небезпеки, цікавість або нелюбов до таємниць.