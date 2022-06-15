Большое "разнообразие": в чайных пакетиках обнаружили ДНК насекомых

Немецкие биологи рассказали, что в одном отдельно взятом пакетике чая можно найти следы сотен видов насекомых, когда-то контактировавших с растением.

В ходе своего недавнего исследования немецкие эксперты обнаружили в образцах чая генетические следы более 1000 насекомых, что указывает на большое "разнообразие" в вашей утренней чашке, пишет IFLS.

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Ученые пришли к такому выводу после того, как анализ средовой ДНК — ДНК, полученная из окружающей среды показал, что в пакетиках чая содержится гораздо больше, чем пикантные нотки и кофеин. В одном отдельно взятом пакетике чая можно найти следы сотен видов насекомых.

Хотя заваривание насекомых может показаться не слишком привлекательным, этот вывод не означает, что вы должны искать паучьи лапки в своем чае, а представляет собой альтернативный подход к оценке видового богатства экосистемы.

[ + – ] В каждом отдельном образце было обнаружено в среднем более 200 таксономических единиц

В своем новом исследовании ученые искали наличие средовой ДНК в сушеных чайных листьях и травах, купленных в продовольственных магазинах Германии. Образцы средовой ДНК напоминают генетические хлебные крошки, оставленные живыми существами, и их можно секвенировать, чтобы установить, какие виды обитают в определенной среде.

"В общей сложности мы обнаружили 3264 членистоногих, представляющих 3 разных класса, 22 отряда, 281 семейств, 1068 родов и 1279 видов, включающих хищных насекомых, травоядных, паразитоидов и детритофагов", — рассказали ученые.

В каждом отдельном образце было обнаружено в среднем более 200 таксономических единиц, причем зеленый чай показал самый высокий средний показатель.

Как отмечают специалисты, их открытие может оказаться очень полезным для будущих исследований биоразнообразия и сохранения членистоногих, а также для мониторинга вредителей и импорта растений.

Напомним, что недавно эксперты рассказали, действительно ли пчелы умирают после того, как ужалят. Как оказалось, все зависит от вида пчел, но вот медоносные пчелы и правда умирают после того, как укусят человека.