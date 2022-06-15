Велика "різноманітність": у чайних пакетиках виявили ДНК комах

Німецькі біологи розповіли, що в одному окремо взятому пакетику чаю можна знайти сліди сотень видів комах, які колись контактували з рослиною.

Під час свого недавнього дослідження німецькі експерти виявили у зразках чаю генетичні сліди понад 1000 комах, що вказує на велику "різноманітність" у вашій ранковій чашці, пише IFLS.

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Вчені дійшли такого висновку після того, як аналіз середовищної ДНК — ДНК, отримана з навколишнього середовища, показав, що в пакетиках чаю міститься набагато більше, ніж пікантні нотки та кофеїн. В одному окремому пакетику чаю можна знайти сліди сотень видів комах.

Хоча заварювання комах може здатися не надто привабливим, цей висновок не означає, що ви повинні шукати павукові лапки у своєму чаї, а є альтернативним підходом до оцінки видового багатства екосистеми.

[ + – ] У кожному окремому зразку виявлено в середньому понад 200 таксономічних одиниць

У своєму новому дослідженні вчені шукали наявність середовищної ДНК у сушеному чайному листі та травах, куплених у продовольчих магазинах Німеччини. Зразки середовищної ДНК нагадують генетичні хлібні крихти, залишені живими істотами, і їх можна секвенувати, щоб встановити, які види живуть у певному середовищі.

"Загалом ми виявили 3264 членистоногих, які представляють 3 різних класи, 22 ряди, 281 родину, 1068 родів та 1279 видів, що включають хижих комах, травоїдних, паразитових та детритофагів", — розповіли вчені.

У кожному окремому зразку виявлено у середньому понад 200 таксономічних одиниць, причому зелений чай показав найвищий середній показник.

Як зазначають фахівці, їх відкриття може виявитися дуже корисним для майбутніх досліджень біорізноманіття та збереження членистоногих, а також моніторингу шкідників та імпорту рослин.

Нагадаємо, що нещодавно експерти розповіли, чи справді бджоли вмирають після того, як ужалять. Як виявилося, все залежить від виду бджіл, але медоносні бджоли і справді помирають після того, як вкусять людину.