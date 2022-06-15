Ученые рассказали, почему коты так сильно любят кошачью мяту

Владельцы кошек знают, что кошачья мята воздействует на их питомцев подобно наркотику. Но как выяснили эксперты, животные испытывают любовь к этому растению не только из-за стимулирующего эффекта на психику.

Несмотря на то, что коты уже на протяжении столетий являются одними из лучших друзей людей, они все еще остаются для нас загадкой, пишет The New York Times.

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Одной из таких тайн является большая страсть котов к кошачьей мяте. При контакте с мятой, большинство домашних кошек начинают ее лизать, тереться о ней и жевать. Кроме того, они неравнодушны и к другим растениям, в частности к актинидии полигамной, которая вызывает у животных такую же реакцию. Но почему они так сильно ее обожают?

Как показало недавнее исследование ученых, реакцию котов на кошачью мяту и актинидию полигамную можно объяснить отпугивающим эффектом иридоидов непеталактолом и непеталактоном — химических веществ, содержащихся в растениях, которые вызывают наслаждение и помогают бороться с насекомыми.

[ + – ] Коты также неравнодушны и к другим растениям, в частности к актинидии полигамной

Команда ученых во главе с Масао Миядзаки, специалистом по поведению животных из Университета Ивате в Японии, обнаружила, что количество этих иридоидов, выделяемых растением, увеличилось более чем на 2000%, когда листья мяты были повреждены кошками. Кайф, который получают кошки от растения, это лишь бонус, который предоставляют иридоиды.

В качестве эволюционной адаптации иридоиды больше защищают растения от травоядных насекомых, чем помогают кошкам избежать укусов комаров. При повреждении растения часто выделяют раздражающие вещества, что помогает отпугнуть врагов, а также выделяют другие химические вещества.

Это открытие в сочетании с предыдущими исследованиями доктора Миядзаки и его команды подтверждает зарождающиеся утверждения о том, что часть увлечения кошачьей мятой заключается в защите от комаров и мух.

Тем не менее у специалистов все еще остается много вопросов, на которые еще предстоит ответить, в том числе, почему только кошки проявляют эйфорическую реакцию на кошачью мяту и актинидию полигамную.

Напомним, что ранее ученые рассказали, почему вредно сильно любить кошек. Эксперты обнаружили, что чем больше эмоциональной близости имеют коты со своими владельцами, тем больше они портят мебель.