Учені розповіли, чому коти так сильно люблять котячу м'яту

Власники кішок знають, що котяча м'ята впливає на їхніх вихованців подібно до наркотику. Але як з'ясували експерти, тварини відчувають любов до цієї рослини не лише через стимулювальний ефект на психіку.

Незважаючи на те, що коти вже протягом століть є одними з найкращих друзів людей, вони все ще залишаються для нас загадкою, пише The New York Times.

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Однією з таких таємниць є велика пристрасть котів до котячої м'яти. При контакті з м'ятою більшість домашніх кішок починають її лизати, тертися об неї і жувати. Крім того, вони небайдужі й до інших рослин, зокрема до полігамної актинідії, яка викликає у тварин таку ж реакцію. Але чому вони так сильно її люблять?

Як показало нещодавнє дослідження учених, реакцію котів на котячу м'яту та полігамну актинідію можна пояснити відлякувальним ефектом іридоїдів непеталактолом і непеталактоном — хімічних речовин, що містяться в рослинах, які викликають насолоду та допомагають боротися з комахами.

[ + – ] Коти також небайдужі й до інших рослин, зокрема до полігамної актинідії

Команда вчених на чолі з Масао Міядзакі, фахівчинею із поведінки тварин з Університету Івате в Японії, з'ясувала, що кількість цих іридоїдів, які виділяються рослиною, збільшилася більш ніж на 2000%, коли листя м'яти було пошкоджено кішками. Кайф, який одержують кішки від рослини, це лише бонус, який надають іридоїди.

Як еволюційну адаптацію іридоїди більше захищають рослини від травоїдних комах, ніж допомагають кішкам уникнути укусів комарів. У разі пошкодження рослини часто виділяють подразнювальні речовини, що допомагає відлякати ворогів, а також виділяють інші хімічні речовини.

Це відкриття у поєднанні з попередніми дослідженнями докторки Міядзакі та його команди підтверджує твердження, що зароджуються, що частина захоплення котячої м'ятою полягає в захисті від комарів і мух.

Проте у фахівців все ще залишається багато питань, на які ще належить відповісти, зокрема чому тільки кішки виявляють ейфоричну реакцію на котячу м'яту та полігамну актинідію.

Нагадаємо, що раніше вчені розповіли, чому шкідливо дуже любити котів. Експерти з'ясували, що чим більше емоційної близькості мають коти зі своїми власниками, тим більше вони псують меблі.