Популярный метод лечения из TikTok может быть опасным: диетологи объяснили причины

Среди трендов в TikTok появилось видео, в котором предлагают использовать "внутренний душ" для лечения запора. Но это может быть опасно.

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В последнее время в TikTok набирают популярность ролики, в которых люди для облегчения запора предлагают пить так называемый "внутренний душ". На видео пользователи показывают, как они выпивают стакан воды, с добавлением лимона и двумя столовыми ложками семян чиа. Авторы этих роликов считают, что эта смесь действуя как естественное слабительное и предлагают всем подписчикам испытать на себе этот метод борьбы с запором. Но диетологи считают, что этот "внутренний душ" может вызвать проблемы с желудком и кишечником, пишет Daily Mail.

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Диетологи считают, что данное средство борьбы с запором может вызвать вздутие живота и дискомфорт, если его выпить слишком быстро. Но с другой стороны, как признают ученые, смесь может выступить в качестве действенного средства, но в то же время может вызвать непроходимость кишечника.

Семена чиа — новый популярный продукт

Считается, что клетчатка, которая есть в семенах чиа может помочь в борьбе с запорами, ведь любая клетчатка из растительной пищи просто необходима для нормальной работы кишечника. Пользователи добавляют лимон только для вкуса, а основные надежды возлагают именно на семена чиа.

[ + – ] В последнее время в TikTok набирают популярность ролики, в которых люди для облегчения запора предлагают пить так называемый "внутренний душ" Фото: Daily Mail

"Вероятно, это первый тренд из TikTok, который может помочь и не станет причиной вашей смерти, но на вкус это похоже на икру лягушки", — говорит Каран Раджан из Национальной службы здравоохранения Англии.

Некоторые ученые считают, что семена чиа могут укрепить кости, улучшить работу сердца и нормализовать уровень сахара, а также потенциально могут снизить риск появления диабета. Из-за этой предполагаемой пользы для здоровья многие люди добавляют семена чиа в коктейли, каши и йогурты. Но семена чиа по-прежнему считаются новым продуктом питания в Европе, а это означает, что они не получили еще широкого распространения, поэтому их влияние на организм человека почти не изучено.

[ + – ] На видео пользователи показывают, как они выпивают стакан воды, с добавлением лимона и двумя столовыми ложками семян чиа. Распространители этих роликов считают, что эта смесь действуя как естественное слабительное и предлагают всем подписчикам испытать на себе этот метод борьбы с запором Фото: Daily Mail

Что говорят диетологи?

Эксперт по питанию Ян Джонсон считает, что высокое содержание клетчатки в семенах чиа может быть полезным для желудка и кишечника. Но большие порции этого продукта, которые люди принимают за один раз могут вызвать кишечную непроходимость. Она появляется, когда пища не может нормально пройти через кишечник, так как он заблокирован.

В результате, у человека может появиться обезвоживание и даже разрыв кишечника. Тогда пища может попасть в брюшную полость и даже в легкие.

"Клетчатка необходима для нормальной работы желудка и кишечника каждый день. Возможно, прием семян чиа и улучшит здоровье пищеварительной системы. Но это очень рискованно принимать такую большую дозу клетчатки в семенах чиа за один раз. Нужно, чтобы клетчатка поступала равномерно, в небольших количествах. И не забывайте об остальной пище, которая также должна быть полезной для желудка", — говорит Кармен Пирнас из Оксфордского университета.

[ + – ] Эксперт по питанию Ян Джонсон считает, что высокое содержание клетчатки в семенах чиа может быть полезным для желудка и кишечника. Но большие порции этого продукта, которые люди принимают за один раз могут вызвать кишечную непроходимость Фото: Daily Mail

По словам диетолога Дуэйна Меллора, такая смесь, которую показывают пользователи в TikTok, может привести к вздутию живота и дискомфорту, ​​если ее не принимать с большим количеством воды.

"В идеале, чтобы ощутить преимущества семян чиа их лучше добавлять в салаты или каши, а не смешивать с водой", — говорит Меллор.

Сколько нужно клетчатки в день для нормальной работы желудка и кишечника?

Диетологи рекомендую все же просто употреблять больше клетчатки из разной растительной пищи, чтобы избежать проблем с запором. По их словам, дневная норма для человека составляет примерно 30 грамм клетчатки. А две столовые ложки семян чиа содержать 10 грамм.

[ + – ] Считается, что клетчатка, которая есть в семенах чиа может помочь в борьбе с запорами, ведь любая клетчатка из растительной пищи просто необходима для нормальной работы кишечника Фото: Daily Mail

Для сравнения в 100 граммах сушеного инжира или кураги содержится по 18 грамм клетчатки. А в 100 граммах сушеных персиков или яблок – по 15 грамм. А вот черный шоколад и миндаль содержат в тех же пропорциях только 7 грамм клетчатки. Считается, что больше всего клетчатки в пшеничных отрубях – целых 43 грамма на 100 грамм продукта.

Как уже писал Фокус, новое исследование показывает, что пиво может улучшить работу кишечника и ученые назвали ежедневную дозу.