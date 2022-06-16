Популярный метод лечения из TikTok может быть опасным: диетологи объяснили причины
Среди трендов в TikTok появилось видео, в котором предлагают использовать "внутренний душ" для лечения запора. Но это может быть опасно.
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В последнее время в TikTok набирают популярность ролики, в которых люди для облегчения запора предлагают пить так называемый "внутренний душ". На видео пользователи показывают, как они выпивают стакан воды, с добавлением лимона и двумя столовыми ложками семян чиа. Авторы этих роликов считают, что эта смесь действуя как естественное слабительное и предлагают всем подписчикам испытать на себе этот метод борьбы с запором. Но диетологи считают, что этот "внутренний душ" может вызвать проблемы с желудком и кишечником, пишет Daily Mail.
Диетологи считают, что данное средство борьбы с запором может вызвать вздутие живота и дискомфорт, если его выпить слишком быстро. Но с другой стороны, как признают ученые, смесь может выступить в качестве действенного средства, но в то же время может вызвать непроходимость кишечника.
Семена чиа — новый популярный продукт
Считается, что клетчатка, которая есть в семенах чиа может помочь в борьбе с запорами, ведь любая клетчатка из растительной пищи просто необходима для нормальной работы кишечника. Пользователи добавляют лимон только для вкуса, а основные надежды возлагают именно на семена чиа.
"Вероятно, это первый тренд из TikTok, который может помочь и не станет причиной вашей смерти, но на вкус это похоже на икру лягушки", — говорит Каран Раджан из Национальной службы здравоохранения Англии.
Некоторые ученые считают, что семена чиа могут укрепить кости, улучшить работу сердца и нормализовать уровень сахара, а также потенциально могут снизить риск появления диабета. Из-за этой предполагаемой пользы для здоровья многие люди добавляют семена чиа в коктейли, каши и йогурты. Но семена чиа по-прежнему считаются новым продуктом питания в Европе, а это означает, что они не получили еще широкого распространения, поэтому их влияние на организм человека почти не изучено.
Что говорят диетологи?
Эксперт по питанию Ян Джонсон считает, что высокое содержание клетчатки в семенах чиа может быть полезным для желудка и кишечника. Но большие порции этого продукта, которые люди принимают за один раз могут вызвать кишечную непроходимость. Она появляется, когда пища не может нормально пройти через кишечник, так как он заблокирован.
В результате, у человека может появиться обезвоживание и даже разрыв кишечника. Тогда пища может попасть в брюшную полость и даже в легкие.
"Клетчатка необходима для нормальной работы желудка и кишечника каждый день. Возможно, прием семян чиа и улучшит здоровье пищеварительной системы. Но это очень рискованно принимать такую большую дозу клетчатки в семенах чиа за один раз. Нужно, чтобы клетчатка поступала равномерно, в небольших количествах. И не забывайте об остальной пище, которая также должна быть полезной для желудка", — говорит Кармен Пирнас из Оксфордского университета.
По словам диетолога Дуэйна Меллора, такая смесь, которую показывают пользователи в TikTok, может привести к вздутию живота и дискомфорту, если ее не принимать с большим количеством воды.
"В идеале, чтобы ощутить преимущества семян чиа их лучше добавлять в салаты или каши, а не смешивать с водой", — говорит Меллор.
Сколько нужно клетчатки в день для нормальной работы желудка и кишечника?
Диетологи рекомендую все же просто употреблять больше клетчатки из разной растительной пищи, чтобы избежать проблем с запором. По их словам, дневная норма для человека составляет примерно 30 грамм клетчатки. А две столовые ложки семян чиа содержать 10 грамм.
Для сравнения в 100 граммах сушеного инжира или кураги содержится по 18 грамм клетчатки. А в 100 граммах сушеных персиков или яблок – по 15 грамм. А вот черный шоколад и миндаль содержат в тех же пропорциях только 7 грамм клетчатки. Считается, что больше всего клетчатки в пшеничных отрубях – целых 43 грамма на 100 грамм продукта.
Как уже писал Фокус, новое исследование показывает, что пиво может улучшить работу кишечника и ученые назвали ежедневную дозу.