Популярний метод лікування з TikTok може бути небезпечним: дієтологи пояснили причини

Серед трендів у TikTok з'явилося відео, в якому пропонують використовувати "внутрішній душ" для лікування запору. Але це може бути небезпечно.

Останнім часом TikTok набирають популярність ролики, в яких люди для полегшення запору пропонують пити так званий "внутрішній душ". На відео користувачі показують, як вони випивають склянку води, з додаванням лимона та двох столових ложок насіння чіа. Автори цих роликів вважають, що ця суміш діє як природне проносне та пропонують усім підписникам випробувати на собі цей метод боротьби із запором. Але дієтологи вважають, що цей "внутрішній душ" може спричинити проблеми зі шлунком та кишечником, пише Daily Mail.

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Дієтологи вважають, що цей засіб боротьби із запором може спричинити здуття живота та дискомфорт, якщо його випити дуже швидко. Але з іншого боку, як визнають вчені, суміш може виступити як дієвий засіб, але водночас може спричинити непрохідність кишечника.

Насіння чіа — новий популярний продукт

Вважається, що клітковина, яка є в насінні чіа, може допомогти у боротьбі із запорами, адже будь-яка клітковина з рослинної їжі просто необхідна для нормальної роботи кишечника. Користувачі додають лимон тільки для смаку, а основні надії покладають саме на насіння.

[ + – ] Останнім часом у TikTok набирають популярності ролики, в яких люди для полегшення запору пропонують пити так званий "внутрішній душ" Фото: Daily Mail

"Ймовірно, це перший тренд з TikTok, який може допомогти й не стане причиною вашої смерті, але на смак це схоже на ікру жаби", — говорить Каран Раджан із Національної служби охорони здоров'я Англії.

Деякі вчені вважають, що насіння чіа можуть зміцнити кістки, покращити роботу серця і нормалізувати рівень цукру, а також потенційно можуть знизити ризик появи діабету. Через цю ймовірну користь для здоров'я багато людей додають насіння чіа в коктейлі, каші та йогурти. Але насіння чіа, як і раніше, вважаються новим продуктом харчування в Європі, а це означає, що вони не набули ще широкого поширення, тому їх вплив на організм людини майже не вивчений.

[ + – ] На відео користувачі показують, як вони випивають склянку води, з додаванням лимона та двома столовими ложками насіння чиа. Розповсюджувачі цих роликів вважають, що ця суміш діє як природне проносне та пропонують усім підписникам випробувати на собі цей метод боротьби із запором Фото: Daily Mail

Що кажуть дієтологи?

Експерт з харчування Ян Джонсон вважає, що високий вміст клітковини в насінні чіа може бути корисним для шлунка та кишечника. Але великі порції цього продукту, які люди приймають за один раз, можуть викликати кишкову непрохідність. Вона з'являється, коли їжа не може нормально пройти через кишківник, оскільки він заблокований.

В результаті, в людини може з'явитись зневоднення і навіть розрив кишечника. Тоді їжа може потрапити в черевну порожнину і навіть у легені.

"Клітковина необхідна для нормальної роботи шлунка і кишечника щодня. Можливо, прийом насіння чіа і покращить здоров'я травної системи. Але це дуже ризиковано приймати таку велику дозу клітковини в насінні чіа за один раз. Потрібно, щоб клітковина надходила рівномірно, в невеликих кількостях. І не забувайте про решту їжі, яка також має бути корисною для шлунка", — каже Кармен Пірнас з Оксфордського університету.

[ + – ] Експерт з харчування Ян Джонсон вважає, що високий вміст клітковини в насінні чіа може бути корисним для шлунка та кишечника. Але великі порції цього продукту, які люди приймають за один раз, можуть спричинити кишкову непрохідність Фото: Daily Mail

За словами дієтолога Дуейна Меллора, така суміш, яку показують користувачі в TikTok, може призвести до здуття живота та дискомфорту, якщо її не приймати з великою кількістю води.

"В ідеалі, щоб відчути переваги насіння чіа їх краще додавати в салати або каші, а не змішувати з водою", — говорить Меллор.

Скільки потрібно клітковини на день для нормальної роботи шлунка та кишечника?

Дієтологи рекомендують все ж таки просто вживати більше клітковини з різної рослинної їжі, щоб уникнути проблем із запором. За їхніми словами, денна норма для людини становить приблизно 30 г клітковини. А дві столові ложки насіння чіа містити 10 грамів.

[ + – ] Вважається, що клітковина, яка є в насінні чіа, може допомогти у боротьбі із запорами, адже будь-яка клітковина з рослинної їжі просто необхідна для нормальної роботи кишечника Фото: Daily Mail

Для порівняння в 100 г сушеного інжиру або кураги міститься по 18 г клітковини. А в 100 г сушених персиків або яблук — по 15 грамів. А ось чорний шоколад і мигдаль містять у тих же пропорціях лише 7 грамів клітковини. Вважається, що найбільше клітковини в пшеничних висівках — цілих 43 грами на 100 г продукту.

Як уже писав Фокус, нове дослідження показує, що пиво може покращити роботу кишечника та вчені назвали щоденну дозу.