Гибрид собаки и медведя. Ученые нашли останки ранее неизвестного вида животных (фото)

Эксперты обнаружили нижнюю челюсть животного, которое весило около 200 кг и обитало в горах региона Пиренеи.

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Гибрид медведя и собаки явно не то, что вы бы захотели встретить во время отдыха на лыжном курорте во Франции. К счастью, эти страшные плотоядные животные вымерли около 7,5 миллионов лет назад, но палеонтологи обнаружили этот новый вид совсем недавно, пишет Daily Mail.

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Окаменелая нижняя челюсть медведесобаки или амфиционида была найдена на юго-западе Франции в горах региона Пиренеи. Палеонтологи обнаружили, что челюсть имеет уникальный нижний премоляр и предположили, что он принадлежал к роду медведесобак.

[ + – ] Найденная окаменелая нижняя челюсть медведесобаки

Команда назвала этот вид Tartarocyon, который весил около 200 кг. Челюстная кость Tartarocyon принадлежала особи, жившей от 12,8 до 12 миллионов лет назад, ее останки нашли в морских отложениях, исследованных в небольшой французской коммуне Сальспис.

Что из себя представляют медведесобаки

Медведесобаки являются вымершим семейством наземных плотоядных. Они впервые появились в Северной Америке в среднем эоцене около 45 миллионов лет назад. Вес представителей семейства варьировался от 5 до 773 кг.

В течение следующих 22 миллионов лет они распространились и стали крупной частью фауны в Европе, Азии и Африке, но в основном исчезли к концу миоцена, 8 миллионов лет назад. Они были одними из первых плотоядных животных, которые обладали большим размером тела.

[ + – ] Челюстная кость Tartarocyon образовалась от 12,8 до 12 миллионов лет назад в морских отложениях, исследованных в небольшой французской коммуне Сальспис

Первые находки амфиционидов произошли в начале XIX века. С тех пор окаменелости этой собаки были найдены в штате Небраска в Северной Америке, а также в Европе — во Франции и Испании.

Считается, что они вступили в конкуренцию с другими видами собакоподобных животных, которые развили схожие размеры тела, черепные и зубные адаптации, что привело к их вымиранию.

Напомним, что ранее в Египте ученые нашли необычного динозавра. Он обитал на нашей планете 98 млн лет назад, им невероятно маленькие передние лапы, а его морда напоминала бульдога.