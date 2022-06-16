Гібрид собаки та ведмедя. Вчені знайшли рештки раніше невідомого виду тварин (фото)

Експерти виявили нижню щелепу звіра, який важив близько 200 кг і мешкав у горах регіону Піренеї.

Гібрид ведмедя та собаки — явно не те, що ви захотіли б зустріти під час відпочинку на лижному курорті у Франції. На щастя, ці страшні м'ясоїдні тварини вимерли близько 7,5 мільйона років тому, але палеонтологи виявили цей новий вид зовсім недавно, пише Daily Mail.

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Скам'яніла нижня щелепа ведмедесобаки або амфіціоніда була знайдена на південному заході Франції в горах регіону Піренеї. Палеонтологи виявили, що щелепа має унікальний нижній премоля,р і припустили, що він належав до роду ведмедів.

[ + – ] Знайдена скам'яніла нижня щелепа ведмедесобаки

Команда назвала цей вид, який важив близько 200 кг, Tartarocyon. Щелепна кістка Tartarocyon належала особині, яка жила від 12,8 до 12 мільйонів років тому, її рештки знайшли в морських відкладеннях, досліджених у невеликій французькій комуні Сальспіс.

Що собою представляють ведмедесобаки

Ведмедесобаки є вимерлим сімейством наземних м'ясоїдних. Вони вперше з'явилися в Північній Америці в середньому еоцені близько 45 мільйонів років тому. Вага представників сімейства варіювалася від 5 до 773 кг.

Протягом наступних 22 мільйонів років вони розповсюдилися та стали більшою частиною фауни в Європі, Азії та Африці, але в основному зникли до кінця міоцену, 8 мільйонів років тому. Вони були одними з перших м'ясоїдних тварин, які мали великий розмір тіла.

[ + – ] Щелепна кістка Tartarocyon утворилася від 12,8 до 12 мільйонів років тому в морських відкладеннях, досліджених у невеликій французькій комуні Сальспіс

Перші знахідки амфіціонідів сталися на початку ХІХ століття. З того часу скам'янілості цього собаки знайшли в штаті Небраска в Північній Америці, а також у Європі — у Франції та Іспанії.

Вважається, що вони вступили в конкуренцію з іншими видами собакоподібних тварин, які розвинули схожі розміри тіла, черепні та зубні адаптації, що призвело до їхнього вимирання.

Нагадаємо, що раніше в Єгипті вчені знайшли незвичайного динозавра. Він жив на нашій планеті 98 млн років тому, мав неймовірно маленькі передні лапи, а його морда нагадувала бульдога.