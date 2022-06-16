Использовались в жертвенных обрядах. В Китае нашли 13 000 реликвий царства Шу (фото)

Артефакты включают в себя тысячи культурных реликвий, сделанных из различных материалов, таких как бронза, золото и нефрит.

В ходе своего недавнего исследования в Китае эксперты обнаружили около 13 000 культурных реликвий в шести ямах на территории древнего поселения Саньсиндуй, в том числе множество изделий и статуй, которых никогда раньше никто не видел, пишет Global Times.

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Новые артефакты помогают получить более полное представление о культуре древнего царства Шу. Раскопки в основном проводились на территории, где в древние времена устраивались жертвенные обряды.

Важные открытия в ходе раскопок включают в себя тысячи культурных реликвий, сделанных из различных материалов, таких как бронза, золото и нефрит. Количество относительно неповрежденных реликвий составляет 3155, в том числе более 2000 бронзовых изделий и статуй.

Все эти реликвии имеют важное значение для археологических исследований и поражают своей красотой. Но внимание ученых привлекла коронованная бронзовая статуя с телом змеи.

[ + – ] Все эти реликвии имеют важное значение для археологических исследований

Бронзовая статуя состоит из трех частей. В центре находится изображение человека с телом змеи, которая опирается обеими руками на бронзовый лей с квадратным постаментом. На голове человека красуется ярко-красный зунь. Лей и зунь — название бронзовых сосудов для питья. Причем зунь редко встречался в королевстве Шу.

Эти реликвии доказывают разнообразие китайской культуры и представляют собой еще один яркий пример единства китайской цивилизации.

Кроме того, археологи нашли и другие предметы, которые ранее никто не находил:

решетчатые изделия в форме спины черепахи из бронзы и нефрита. Они имели бронзовые ручки в виде головы дракона и две-три бронзовые ленты со встроенным кусочком бирюзового нефрита;

бронзовый алтарь высотой почти один метр отражает сцену жертвоприношения, которая представляет собой бессмертный мир, воображаемый древним народом Шу. Алтарь состоит из трех частей, нижняя представляет собой платформу с полыми узорами. В центре каждой платформы сидит мускулистый мужчина.

[ + – ] Новые артефакты помогают получить более полное представление о культуре древнего царства Шу

Что еще интересно, из некоторых культурных реликвий, сделанных из слоновой кости и бронзы, ученым удалось извлечь фиброин — фибриллярный белок, который составляет основу шелковых нитей тутового шелкопряда. Это открытие доказывает, что в древнем царстве Шу изготавливали шелк.

А вот в Египте ученые совершили другое не менее интересное открытие. В одной из гробниц была найдена ложная дверь в "загробный мир". На дверном проеме находились имена, титулы и изображения усопших. Ложная дверь играла важную роль для древних египтян, ведь именно через нее душа Ба могла перемещаться между царством живых и мертвых.