В одной из гробниц Египта археологи нашли дверь в "загробный мир" (фото)

По различным изображениям, нарисованным на двери, ученые установили личность владельца гробницы. Как оказалось, это был приближенный царской семьи.

Загробный мир, известный как Дуат, был центральным постулатом древнеегипетской жизни. Древние египтяне верили, что после смерти дух человека проходит через Дуат, чтобы достичь Осириса — царя загробного мира, пишет Express.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В результате практике строительства гробниц и мумификации египтяне уделяли особое внимание. Она не только "защищала" душу, но и давала возможность хранить реликвии, которые помогали усопшим по пути в Дуат.

Прекрасным примером этого является мальчик-царь Тутанхамон. В его гробнице хранится более 5000 реликвий, в том числе мумифицированные останки его преждевременно умерших дочерей, которые, как полагали египтяне, помогали ему в борьбе со злыми духами и демонами в загробной жизни.

Ранее в этом году группа египтологов во главе с Ахмедом Зикри обнаружила редкую гробницу Древнего Царства с захватывающей ложной дверью в то, что, по их мнению, символизировало загробный мир. Древнее Царство было динамичным периодом египетской истории, начиная примерно с 2649 по 2130 год до н.э.

[ + – ] Зикри смог установить личность владельца гробницы, на которых был изображен мужчина под именем Пинимос рядом со своей женой и детьми

На дальней стене, исследуемой гробницы, были найдены прекрасно сохранившиеся надписи. Они выглядели так, будто художник закончил их рисовать буквально на днях. Надписи занимали видное место в центре гробницы и закрывали панель, называемую "ложной дверью" в загробную жизнь.

Египтяне считали, что для того, чтобы душа, известная как Ба, могла перейти в загробную жизнь и в конечном итоге вернуться, необходим портал, позволяющий путешествовать между двумя мирами.

"Ложная дверь была очень важна для египтян, именно через нее Ба могла перемещаться между царствами. Это были ворота к свободе", — рассказали ученые.

Обнаруженные дверные проемы были богато украшены, чтобы отразить всю сущность владельца. На них указывали титулы, имя и изображение умершего.

По различным изображениям, нарисованным на двери, Зикри смог установить личность владельца гробницы, на которых был изображен мужчина под именем Пинимос рядом со своей женой и детьми, в том числе портрет дочери, цепляющейся за одежду матери. Один из титулов раскрывает его статус в Древнем царстве, поскольку он был назван как приближенный царской семьи.

[ + – ] Обнаруженные дверные проемы были богато украшены, чтобы отразить всю сущность владельца

Титул приближенный царской семьи определенно использовался для кого-то, кто был близок к фараону, так что это мог быть советник, министр или же очень высокопоставленный правительственный чиновник.

В Древнем царстве фараоны обладали абсолютной властью и неограниченным богатством, а также владели важными связями в загробной жизни.

"Каждый в то время хотел быть рядом с королем. Когда Пинимос написал в гробнице, что "Царь знает меня", для него это был как паспорт, чтобы без проблем попасть в царство мертвых", — заключили эксперты.

Сами фараоны прилагали все усилия, чтобы обеспечить себе безопасное путешествие в подземный мир.

Напомним, что ранее в Египте совершили другое не менее интересное открытие. Так, археологи наткнулись на тайник с древними саркофагами и статуями. Однако больше всего из артефактов бросалась в глаза статуя архитектора Имхотепа, который совершил настоящую революцию в архитектуре Древнего Египта.