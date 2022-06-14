В одній із гробниць Єгипту археологи знайшли двері до "потойбічного світу" (фото)

За різними зображеннями, намальованими на дверях, вчені встановили особу власника гробниці. Як виявилося, це був наближений до царської сім'ї.

Потойбічний світ, відомий як Дуат, був центральним постулатом давньоєгипетського життя. Стародавні єгиптяни вірили, що після смерті дух людини проходить через Дуат, щоб досягти Осіріса — царя потойбічного світу, пише Express.

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В результаті практики будівництва гробниць та муміфікації єгиптяни приділяли особливу увагу. Вона не тільки "захищала" душу, а й давала можливість зберігати реліквії, які допомагали померлим на шляху до Дуата.

Прекрасним прикладом є хлопчик-цар Тутанхамон. У його гробниці зберігається понад 5000 реліквій, зокрема муміфіковані останки його передчасно померлих дочок, які, як вважали єгиптяни, допомагали йому в боротьбі зі злими духами та демонами у потойбіччі.

Раніше цього року група єгиптологів на чолі з Ахмедом Зікрі виявила рідкісну гробницю Стародавнього Царства із захоплюючими хибними дверима в те, що, на їхню думку, символізувало потойбічний світ. Стародавнє царство було динамічним періодом єгипетської історії, починаючи приблизно з 2649 по 2130 до н.е.

[ + – ] Зікрі зміг встановити особу власника гробниці, на яких зображений чоловік під ім'ям Пінімос поряд зі своєю дружиною та дітьми

На дальній стіні, досліджуваної гробниці, знайдені написи, що чудово збереглися. Вони виглядали так, ніби художник закінчив їх малювати буквально днями. Написи займали чільне місце в центрі гробниці і закривали панель, звану "хибними дверима" в потойбічне життя.

Єгиптяни вважали, що для того, щоб душа, відома як Ба, могла перейти в потойбічне життя і зрештою повернутись, необхідний портал, що дозволяє подорожувати між двома світами.

"Хибні двері були дуже важливими для єгиптян, саме через неї Ба могла переміщатися між царствами. Це були ворота до свободи", — розповіли вчені.

Виявлені дверні прорізи прикрашені, щоб зобразити всю сутність власника. На них вказували титули, ім'я та зображення померлого.

За різними зображеннями, намальованими на дверях, Зікрі зміг встановити особистість власника гробниці, на яких зображений чоловік під ім'ям Пінімос поруч зі своєю дружиною та дітьми, зокрема портрет доньки, що чіпляється за одяг матері. Один із титулів розкриває його статус у Стародавньому царстві, оскільки він названий як наближений царської сім'ї.

[ + – ] Виявлені дверні прорізи багато прикрашені, щоб відобразити всю сутність власника

Титул наближений царської сім'ї безумовно використовувався для когось, хто був близький до фараона, так що це міг бути радник, міністр або високопосадовець.

У Давньому царстві фараони мали абсолютну владу і необмежене багатство, а також володіли важливими зв'язками в потойбічному житті.

"Кожен на той час хотів бути поруч із королем. Коли Пінімос написав у гробниці, що "Цар знає мене", для нього це був як паспорт, щоб без проблем потрапити до царства мертвих", — підсумували експерти.

Самі фараони докладали всіх зусиль, щоб забезпечити собі безпечну подорож до підземного світу.

Нагадаємо, що раніше в Єгипті зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, археологи натрапили на схованку зі стародавніми саркофагами та статуями. Проте найбільше з артефактів впадала у вічі статуя архітектора Імхотепа, який здійснив справжню революцію в архітектурі Стародавнього Єгипту.