Використовувалися у жертовних обрядах. У Китаї знайшли 13 000 реліквій царства Шу (фото)

Артефакти враховують тисячі культурних реліквій, виготовлених із різних матеріалів, таких як бронза, золото та нефрит.

У процесі свого нещодавнього дослідження в Китаї експерти знайшли приблизно 13 000 культурних реліквій у шести ямах на території стародавнього поселення Саньсіндуй, зокрема безліч виробів і статуй, яких ніколи раніше ніхто не бачив, пише Global Times.

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Нові артефакти допомагають отримати повніше уявлення про культуру древнього царства Шу. Розкопки переважно проводилися на території, де в давнину влаштовувалися жертовні обряди.

Важливі відкриття під час розкопок враховують тисячі культурних реліквій, зроблених із різних матеріалів, таких як бронза, золото та нефрит. Кількість відносно непошкоджених реліквій становить 3 155, зокрема понад 2 000 бронзових виробів і статуй.

Усі ці реліквії мають важливе значення для археологічних досліджень і вражають своєю красою. Але увагу вчених привернула коронована бронзова статуя з тілом змії.

[ + – ] Усі ці реліквії мають важливе значення для археологічних досліджень

Бронзова статуя складається з трьох частин. У центрі знаходиться зображення людини з тілом змії, яка спирається обома руками на бронзовий лей із квадратним постаментом. На голові людини красується яскраво-червоний зунь. Лій і зунь — назва бронзових посудин для пиття. Причому зунь рідко зустрічався у королівстві Шу.

Ці реліквії доводять різноманітність китайської культури і є ще один яскравий приклад єдності китайської цивілізації.

Крім того, археологи знайшли й інші предмети, які раніше ніхто не знаходив.

гратчасті вироби у формі спини черепахи з бронзи та нефриту. Вони мали бронзові ручки у вигляді голови дракона та дві-три бронзові стрічки з вбудованим шматочком бірюзового нефриту;

бронзовий вівтар заввишки майже один метр відбиває сцену жертвопринесення, яка є безсмертним світом, уявленим древнім народом Шу. Вівтар складається з трьох частин, нижня є платформою з порожніми візерунками. У центрі кожної платформи сидить м'язистий чоловік.

[ + – ] Нові артефакти допомагають отримати повніше уявлення про культуру древнього царства Шу

Що ще цікаво, з деяких культурних реліквій, зроблених зі слонової кістки та бронзи, вченим вдалося вилучити фіброїн — фібрилярний білок, який становить основу ниток шовкових тутового шовкопряда. Це відкриття доводить, що в стародавньому царстві Шу виготовляли шовк.

А ось у Єгипті вчені здійснили інше не менш цікаве відкриття. В одній з гробниць було знайдено хибні двері в "потойбічний світ". На дверях знаходилися імена, титули та зображення покійних. Хибні двері відігравали важливу роль для стародавніх єгиптян, адже саме через неї душа Ба могла переміщатися між царством живих і мертвих.