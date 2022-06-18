Ученые узнали судьбу погибших солдат в битве при Ватерлоо

После сражения многие местные воры решили воспользоваться ситуацией. Они крали вещи мертвых, а также их кости для весьма необычной цели.

Битва при Ватерлоо — одно из самых кровавых сражений в истории, но на удивление очень мало человеческих останков было обнаружено после сражения, пишет 9news.

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По оценкам ученых, когда французская армия Наполеона потерпела поражение от сил британских, голландских и немецких войск в Соединенном Королевстве Нидерландов, погибло около 48 000 человек.

Решающее сражение ознаменовало конец длившихся несколько десятилетий наполеоновских войн и сокрушило попытки Франции доминировать в Европе.

[ + – ] Наполеон I Бонапарт - император французов, полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства

В ходе своего нового исследования ученые выяснили, что кости павших солдат при Ватерлоо были проданы в качестве удобрения. Как отмечает, профессор Тони Поллард из Университета Глазго, когда стрельба закончилась и дым рассеялся, Ватерлоо превратился в невероятно мрачное место, которым некоторые решили воспользоваться.

Как оказалось, местные воры перемалывали кости павших солдат в костную муку с целью производства удобрений, и продавали ее на Британские острова — основной рынок сбыта.

"После войны многие пришли сюда, чтобы заполучить вещи мертвых. Некоторые даже крали зубы, чтобы сделать зубные протезы, в то время как другие приходили просто понаблюдать за тем, что произошло", — рассказал Поллард.

Как минимум в трех газетах, начиная с 1820-х годов, упоминается об импорте человеческих костей с европейских полей сражений c целью производства удобрений.

[ + – ] Как минимум в трех газетах, начиная с 1820-х годов, упоминается об импорте человеческих костей с европейских полей сражений c целью производства удобрений

"Основной целью для тогдашних воров были братские могилы, так как в них было огромное количество тел", — отметили ученые.

В ходе исследования эксперты изучили данные, недавно найденных описаний полей сражений и рисунки людей, посетивших это место в первые дни после поражения Наполеона. Сведения очевидцев описывают точные места трех массовых захоронений, содержащих до 13 000 тел. Один из таких отчетов включал мемуары и письма шотландского купца, живущего в Брюсселе, по имени Джеймс Кер.

"Наш следующий этап — вернуться в Ватерлоо, чтобы попытаться нанести на карту места захоронений, полученных в результате анализа записей первых свидетелей", — заключили ученые.

Напомним, что ранее ученые разгадали загадку проклятия Тутанхамона. Как оказалось слухи о проклятии пустил египтолог и журналист Daily Mail Артур Вейгалл, который был обижен тем, что эксклюзивная история попала в Times.