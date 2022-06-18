Учені дізналися про долю загиблих солдатів у битві при Ватерлоо

Після бою багато місцевих злодіїв вирішили скористатися ситуацією. Вони крали речі мертвих, а також їхні кістки для надзвичайної мети.

Битва при Ватерлоо — одна з найкривавіших битв в історії, але напрочуд дуже мало людських решток було виявлено після битви, пише 9news.

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За оцінками вчених, коли французька армія Наполеона зазнала поразки від сил британських, нідерландських і німецьких військ у Сполученому Королівстві Нідерландів, загинуло близько 48 000 людей.

Вирішальна битва ознаменувала кінець наполеонівських воєн, що тривали кілька десятиліть, і зруйнувала спроби Франції домінувати в Європі.

[ + – ] Наполеон I Бонапарт — імператор французів, полководець і державний діяч, який заклав основи сучасної французької держави

У ході свого нового дослідження вчені з'ясували, що кістки полеглих солдатів при Ватерлоо були продані як добрива. Як зазначає професор Тоні Поллард із Університету Глазго, коли стрільба закінчилася й дим розпорошився, Ватерлоо перетворився на неймовірно похмуре місце, чим деякі вирішили скористатися.

Як виявилося, місцеві злодії перемелювали кістки полеглих солдатів на кісткове борошно з метою виробництва добрив і продавали його на Британські острови — основний ринок збуту.

"Після війни багато хто прийшов сюди, щоб отримати речі мертвих. Дехто навіть крав зуби, щоб зробити зубні протези, тоді як інші приходили просто поспостерігати за тим, що сталося", — розповів Поллард.

Як мінімум у трьох газетах, починаючи з 1820-х років, згадується про імпорт людських кісток із європейських полів боїв з метою виробництва добрив.

[ + – ] Як мінімум у трьох газетах, починаючи з 1820-х років, згадується про імпорт людських кісток із європейських полів боїв з метою виробництва добрив

"Основною метою для тодішніх злодіїв були братські могили, оскільки вони мали величезну кількість тіл", — зазначили вчені.

У ході дослідження експерти вивчили дані, нещодавно знайдені описи полів битв і малюнки людей, що відвідали це місце в перші дні після поразки Наполеона. Дані очевидців описують точні місця трьох масових поховань, що містять до 13 000 тіл. Один із таких звітів включав мемуари та листи шотландського купця, який жив у Брюсселі, на ім'я Джеймс Кер.

"Наш наступний етап — повернутися до Ватерлоо, щоб спробувати нанести на карту місця поховань, отриманих у результаті аналізу записів перших свідків", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше вчені розгадали загадку прокляття Тутанхамона. Як виявилося, чутки про прокляття пустив єгиптолог і журналіст Daily Mail Артур Вейгалл, який був скривджений тим, що ексклюзивна історія потрапила в Times.