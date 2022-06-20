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Мраморная голова и зубы. На затонувшем Антикитерском корабле нашли новые артефакты (фото)

Юлия Чайка
2039
водолазы, вода, фото

Антикитерский корабль — один из самых известных затонувших суден, который представил миру множество произведенный искусства, а также знаменитый антикитерский механизм.

В ходе своего недавнего исследования на затонувшем Антикитерском корабле в Греции эксперты обнаружили мраморную голову Геракла, человеческие зубы и множество других находок, пишет Greek Reporter.

Антикитерский корабль затонул в начале I века до н. э. у греческого острова Андикитира. В результате на месте крушения ученые обнаружили многочисленные статуи, монеты и другие артефакты, относящиеся к IV веку до н.э., а также сильно изъеденные коррозией остатки устройства, которое многие считают старейшим в мире аналоговым компьютером — легендарный антикитерский механизм.

Новые находки были обнаружены после того, как громоздкие камни весом в несколько тонн были подняты и открыли невидимые до сих пор части кораблекрушения. Они включают:

камень, водолазы, фото
Антикитерский корабль затонул в начале I века до н. э. у греческого острова Андикитира
  • мраморное основание статуи, на котором сохранились нижние части скульптуры, покрытые толстым слоем морской корки;
  • массивная мраморная голова, которая очень похожа на одну из наиболее знаменитых скульптур античности — Геркулеса Фарнезского и, вероятно, является недостающей частью статуи, выставленной в Национальном археологическом музее в Афинах;
  • два человеческих зуба, обнаруженные на твердом агломерате со следами меди, которая благодаря своему генетическому материалу поможет определить пол и другие генетические характеристики человека, которому они принадлежали. Агломерат — рыхлые скопления крупнообломочных пород.
  • а также многочисленные предметы из судовых принадлежностей, включая бронзовые и железные гвозди, деревянный якорь со свинцовым штоком, а также бесформенные металлические массы.

Самое богатое древнее затонувшее судно

мраморна голова, водолаз, фото
Новые находки были обнаружены после того, как громоздкие камни весом в несколько тонн были подняты из моря
мраморное основание статуи, вода, ученые, фото
артефакты, водолазы, фото
мраморна голова, водолаз, фото
мраморное основание статуи, вода, ученые, фото
артефакты, водолазы, фото

Греческие ныряльщики обнаружили затонувшее судно недалеко от берега острова Андикитира в 1900 году. Они потратили год, собирая его сокровища с помощью Греческого военно-морского флота.

Водолазы извлекли сотни произведений искусства, включая удивительные бронзовые и мраморные статуи, которые сегодня заполняют галереи Национального археологического музея в Афинах.

Между тем, исследователи все еще надеются, что в один прекрасный день им удастся найти больше частей антикитерского механизма или хотя бы какие-то подсказки о том, кому принадлежал этот таинственный объект.

Напомним, что недавно в Греции совершили другое не менее интересное открытие. Так во время исследования в реке Арахтос эксперты наткнулись на древнее надгробие. Помимо рельефного цветочного декора надгробия, который сохранился в невероятно хорошем состоянии, археологов еще и удивила сохранность надписей.