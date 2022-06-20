Мраморная голова и зубы. На затонувшем Антикитерском корабле нашли новые артефакты (фото)

Антикитерский корабль — один из самых известных затонувших суден, который представил миру множество произведенный искусства, а также знаменитый антикитерский механизм.

В ходе своего недавнего исследования на затонувшем Антикитерском корабле в Греции эксперты обнаружили мраморную голову Геракла, человеческие зубы и множество других находок, пишет Greek Reporter.

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Антикитерский корабль затонул в начале I века до н. э. у греческого острова Андикитира. В результате на месте крушения ученые обнаружили многочисленные статуи, монеты и другие артефакты, относящиеся к IV веку до н.э., а также сильно изъеденные коррозией остатки устройства, которое многие считают старейшим в мире аналоговым компьютером — легендарный антикитерский механизм.

Новые находки были обнаружены после того, как громоздкие камни весом в несколько тонн были подняты и открыли невидимые до сих пор части кораблекрушения. Они включают:

[ + – ] Антикитерский корабль затонул в начале I века до н. э. у греческого острова Андикитира

мраморное основание статуи, на котором сохранились нижние части скульптуры, покрытые толстым слоем морской корки;

массивная мраморная голова, которая очень похожа на одну из наиболее знаменитых скульптур античности — Геркулеса Фарнезского и, вероятно, является недостающей частью статуи, выставленной в Национальном археологическом музее в Афинах;

два человеческих зуба, обнаруженные на твердом агломерате со следами меди, которая благодаря своему генетическому материалу поможет определить пол и другие генетические характеристики человека, которому они принадлежали. Агломерат — рыхлые скопления крупнообломочных пород.

а также многочисленные предметы из судовых принадлежностей, включая бронзовые и железные гвозди, деревянный якорь со свинцовым штоком, а также бесформенные металлические массы.

Самое богатое древнее затонувшее судно

[ + – ] Новые находки были обнаружены после того, как громоздкие камни весом в несколько тонн были подняты из моря

Греческие ныряльщики обнаружили затонувшее судно недалеко от берега острова Андикитира в 1900 году. Они потратили год, собирая его сокровища с помощью Греческого военно-морского флота.

Водолазы извлекли сотни произведений искусства, включая удивительные бронзовые и мраморные статуи, которые сегодня заполняют галереи Национального археологического музея в Афинах.

Между тем, исследователи все еще надеются, что в один прекрасный день им удастся найти больше частей антикитерского механизма или хотя бы какие-то подсказки о том, кому принадлежал этот таинственный объект.

Напомним, что недавно в Греции совершили другое не менее интересное открытие. Так во время исследования в реке Арахтос эксперты наткнулись на древнее надгробие. Помимо рельефного цветочного декора надгробия, который сохранился в невероятно хорошем состоянии, археологов еще и удивила сохранность надписей.