Мармурова голова та зуби. На затонулому антикітерському кораблі знайшли нові артефакти (фото)

Антикітерський корабель — один з найвідоміших затонулих суден, який представив світу безліч виробленого мистецтва, а також знаменитий антикітерський механізм.

Під час свого недавнього дослідження на затонулому антикітерському кораблі в Греції експерти виявили мармурову голову Геракла, людські зуби та безліч інших знахідок, пише Greek Reporter.

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Антикітерський корабель затонув на початку I століття до н. е. біля грецького острова Антикітера. В результаті на місці аварії вчені виявили численні статуї, монети та інші артефакти, що належать до IV століття до н. е.

Нові знахідки виявлені після того, як громіздке каміння вагою в кілька тонн підняли й воно відкрило невидимі досі частини аварії корабля. Вони включають:

[ + – ] Антикітерський корабель затонув на початку I століття до н. е. біля грецького острова Антикітера

мармурову основу статуї, на якій збереглися нижні частини скульптури, вкриті товстим шаром морської кірки;

масивну мармурову голову, яка дуже схожа на одну з найзнаменитіших скульптур античності — Геркулеса Фарнезе і, ймовірно, є частиною статуї, виставленої в Національному археологічному музеї в Афінах;

два людські зуби, виявлені на твердому агломераті зі слідами міді, яка завдяки своєму генетичному матеріалу допоможе визначити стать та інші генетичні характеристики людини, якій вони належали. Агломерат — пухкі скупчення великоуламкових порід.

а також численні предмети з суднового приладдя, включаючи бронзові та залізні цвяхи, дерев'яний якір зі свинцевим штоком, а також безформні металеві маси.

Найбагатше стародавнє затонуле судно

[ + – ] Нові знахідки виявлені після того, як громіздке каміння вагою в кілька тонн підняли з моря

Грецькі пірначі виявили затонуле судно недалеко від берега острова Антикітера в 1900 році. Вони витратили рік, збираючи його скарби за допомогою грецького військово-морського флоту.

Водолази витягли сотні творів мистецтва, включаючи дивовижні бронзові та мармурові статуї, які сьогодні заповнюють галереї Національного археологічного музею в Афінах.

Тим часом дослідники все ще сподіваються, що одного дня їм вдасться знайти більше частин антикітерського механізму або хоча б якісь підказки про те, кому належав цей таємничий об'єкт.

Нагадаємо, що нещодавно у Греції зробили інше не менш цікаве відкриття. Так під час дослідження в річці Арахтос експерти натрапили на стародавній надгробок. Крім рельєфного квіткового декору надгробка, який зберігся у неймовірно хорошому стані, археологів ще й здивувала збереженість написів.