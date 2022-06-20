Мармурова голова та зуби. На затонулому антикітерському кораблі знайшли нові артефакти (фото)
Антикітерський корабель — один з найвідоміших затонулих суден, який представив світу безліч виробленого мистецтва, а також знаменитий антикітерський механізм.
Під час свого недавнього дослідження на затонулому антикітерському кораблі в Греції експерти виявили мармурову голову Геракла, людські зуби та безліч інших знахідок, пише Greek Reporter.
Антикітерський корабель затонув на початку I століття до н. е. біля грецького острова Антикітера. В результаті на місці аварії вчені виявили численні статуї, монети та інші артефакти, що належать до IV століття до н. е.
Нові знахідки виявлені після того, як громіздке каміння вагою в кілька тонн підняли й воно відкрило невидимі досі частини аварії корабля. Вони включають:
- мармурову основу статуї, на якій збереглися нижні частини скульптури, вкриті товстим шаром морської кірки;
- масивну мармурову голову, яка дуже схожа на одну з найзнаменитіших скульптур античності — Геркулеса Фарнезе і, ймовірно, є частиною статуї, виставленої в Національному археологічному музеї в Афінах;
- два людські зуби, виявлені на твердому агломераті зі слідами міді, яка завдяки своєму генетичному матеріалу допоможе визначити стать та інші генетичні характеристики людини, якій вони належали. Агломерат — пухкі скупчення великоуламкових порід.
- а також численні предмети з суднового приладдя, включаючи бронзові та залізні цвяхи, дерев'яний якір зі свинцевим штоком, а також безформні металеві маси.
Найбагатше стародавнє затонуле судно
Грецькі пірначі виявили затонуле судно недалеко від берега острова Антикітера в 1900 році. Вони витратили рік, збираючи його скарби за допомогою грецького військово-морського флоту.
Водолази витягли сотні творів мистецтва, включаючи дивовижні бронзові та мармурові статуї, які сьогодні заповнюють галереї Національного археологічного музею в Афінах.
Тим часом дослідники все ще сподіваються, що одного дня їм вдасться знайти більше частин антикітерського механізму або хоча б якісь підказки про те, кому належав цей таємничий об'єкт.
Нагадаємо, що нещодавно у Греції зробили інше не менш цікаве відкриття. Так під час дослідження в річці Арахтос експерти натрапили на стародавній надгробок. Крім рельєфного квіткового декору надгробка, який зберігся у неймовірно хорошому стані, археологів ще й здивувала збереженість написів.