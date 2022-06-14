На мілководді річки. В Західній Греції знайшли стародавній надгробок (фото)

Вчені постійно знаходять у річці Арахтос похоронні пам'ятки, архітектурні деталі та різні артефакти, які допомагають доповнювати знання дослідників, і нова знахідка не є винятком.

Неушкоджена стародавня надгробна плита епохи еллінізму є новою знахідкою археологів, що працювали вздовж річки Арахтос в Епірі на заході Греції, пише Greek Reporter.

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Тяжкий об'єкт виявлений на мілководді річки.

"Річка не перестає нас приємно дивувати, тому що ми постійно знаходимо в ній похоронні пам'ятки, архітектурні деталі та різні артефакти, які доповнюють наші знання про Амбракію — стародавнє місто, яке було побудоване на її березі, а також про походження цього району за часів Візантії", — розповіли вчені.

[ + – ] Тяжкий об'єкт виявлений на мілководді річки

Рельєфний квітковий декор надгробка зберігся у чудовому стані. Щобільше, вчені змогли легко прочитати написи, включаючи імена двох померлих громадян, їхнього батька та національної приналежності.

Про перші знахідки вздовж річища річки оголосили у травні 2021 року, коли археологи виявили дивовижні залишки похоронних пам'яток на невідомому цвинтарі стародавнього міста Амбракія. В результаті, використовуючи новітні технології, вчені продовжують шукати на березі давніші артефакти.

[ + – ] Річка Арахтос тісно пов'язана з основою та розквітом стародавнього міста Амбракії у 7 столітті до н.е.

Річка Арахтос тісно пов'язана з заснуванням та розквітом стародавнього міста Амбракія у 7 столітті до н.е., а також із візантійським та сучасним містом Арта. Саме тому розкриття якнайбільшої кількості секретів Арахтоса залишається першочерговим завданням для місцевих археологів.

Нагадаємо, що раніше у Греції вчені зробили інше археологічне відкриття. Так, в Афінах експерти виявили 2500-річну криницю з прокльонами, які призначалися для того, щоб викликати богів підземного світу і завдавати шкоди людині.

А ось у Єгипті археологи наткнулися на хибні двері в "загробний світ". Для стародавніх єгиптян царство мертвих відігравало важливу роль. До нього вони готувалися з великою відповідальністю та більшу частину життя.