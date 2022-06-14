На мелководье реки. В Западной Греции обнаружили древнее надгробие (фото)

Ученые постоянно находят в реке Арахтос погребальные памятники, архитектурные детали и различные артефакты, которые помогают дополнять знания исследователей, и новая находка не является исключением.

Неповрежденная древняя надгробная плита эллинистической эпохи является новой находкой археологов, работавших вдоль реки Арахтос в Эпире на западе Греции, пишет Greek Reporter.

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Тяжелый объект был обнаружен на мелководье реки.

"Река не перестает нас приятно удивлять, так как мы постоянно находим в ней погребальные памятники, архитектурные детали и различные артефакты, которые дополняют наши знания об Амбракии — древнем городе, который был построен на ее берегу, а также о происхождении этого района во времена Византии", — рассказали ученые.

[ + – ] Тяжелый объект был обнаружен на мелководье реки

Рельефный цветочный декор надгробия сохранился в отличном состоянии. Более того, ученые смогли легко прочитать надписи, включая имена двух умерших граждан, их отца и национальной принадлежности.

О первых находках вдоль русла реки было объявлено в мае 2021 года, когда археологи обнаружили впечатляющие остатки погребальных памятников на неизвестном кладбище древнего города Амбракия. В результате, используя новейшие технологии, ученые продолжают искать на берегу более древние артефакты.

[ + – ] Река Арахтос тесно связана с основанием и расцветом древнего города Амбракии в 7 веке до н.э.

Река Арахтос тесно связана с основанием и расцветом древнего города Амбракии в 7 веке до н.э., а также с византийским и современным городом Арта. Именно поэтому раскрытие как можно большего количества секретов Арахтоса остается первоочередной задачей для местных археологов.

Напомним, что ранее в Греции ученые совершили другое археологическое открытие. Так, в Афинах эксперты обнаружили 2500-летний колодец с проклятиями, которые предназначались для того, чтобы вызывать богов подземного мира и причинять вред человеку.

А вот в Египте археологи наткнулись на ложную дверь в "загробный мир". Для древних египтян царство мертвых играло важную роль. К нему они готовились с большой ответственностью и большую часть жизни.