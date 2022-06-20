Прихоть короля-фетишиста. Ученые назвали причину, по которой женщины начали рожать лежа

Многие люди могут подумать, что в таком положении более удобно рожать детей, но на самом деле причина менее очевидна.

Преимуществ в том, чтобы рожать сидя на корточках, стоя на коленях или на четвереньках, а не лежа на спине очень много, пишет IFLS.

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Рентгеновские снимки показали, что нижнее тазовое отверстие становится шире, когда женщина сидит на корточках или стоит на четвереньках, что помогает сократить продолжительность родов. А вот лежание на спине, как показывают исследования ученых, наоборот продлевает роды и замедляет схватки, однако большинство женщин рожают именно в таком положении.

Так как же так получилось, что многие женщины рожают в самом неудачной и неудобной позе?

[ + – ] Одно из самых ранних изображений родов показывают, что женщины рожают не в положении лежа

Как бы ужасно это не звучало, но ответ кроется в короле-фетишисте Людовике XIV, который наслаждался тем, что его жены рожали лежа. Такое положение получило широкое распространение в западной культуре только за последние 200 лет, и виноват в этом, как считают многие исследователи именно король.

"До этого времени вертикальные роды были самыми распространенными" , — рассказал профессор Лорен Дандес.

За свою жизнь (1638-1715) у короля Людовика XIV родилось 22 ребенка. Учитывая тот факт, что он был королем, у него были очень веские причины иметь такое большое количество детей, так как ему нужен был гарантированный наследник престола. Но ему также, очевидно, нравилось смотреть, как его жены и любовницы рожают его детей.

Людовику XIV нравилось наблюдать за родами, поэтому он был разочарован тем, что не мог наслаждаться процессом, когда женщины рожали на коленях или на четвереньках, так как в таком положении почти ничего не было видно. Из-за этого он всячески "продвигал" новое положение для родов — лежа. Он также настаивал на том, чтобы акушеры-мужчины присутствовали при родах.

[ + – ] За свою жизнь у короля Людовика XIV родилось 22 ребенка

Как отмечают эксперты, скорее всего, на массы как раз и повлиял король, который активно пропагандировал положение лежа при родах, и с тех пор оно распространилось по всему миру.

"С тех пор эта позиция стала доминирующей, несмотря на ее недостатки. И она до сих пор используется в западных культурах, и все потому, что сотни лет назад король-фетишист получал удовольствие от наблюдения за родами", — заключили ученые.

Напомним, что ранее ученые раскрыли другую не менее интересную загадку. Так, исследователи разгадали тайну проклятия Тутанхамона. Как оказалось, что весьма было очевидно, никакого проклятия на самом деле не существовало. Оно было выдумано и распространенно египтологом и журналистом Daily Mail Артуром Вейгаллом, который не мог смириться с тем, что эксклюзивная история попала в Times.