Примха короля-фетишиста. Вчені назвали причину, через яку жінки почали народжувати лежачи

Багато людей можуть подумати, що в такому положенні зручніше народжувати дітей, але насправді причина менш очевидна.

Переваг у тому, щоб народжувати сидячи навпочіпки, стоячи навколішки або рачки, а не лежачи на спині дуже багато, пише IFLS.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Рентгенівські знімки показали, що нижній тазовий отвір стає ширшим, коли жінка сидить навпочіпки або стоїть рачки, що допомагає скоротити тривалість пологів. А ось лежання на спині, як свідчать дослідження вчених, навпаки продовжує пологи та сповільнює перейми, проте більшість жінок народжують саме в такій позі.

То як же так вийшло, що багато жінок народжують у невдалій і незручній позі?

[ + – ] Одне з ранніх зображень пологів показують, що жінки народжують не лежачи

Як би жахливо це не звучало, але відповідь криється в королі-фетишисті Людовіку XIV, який насолоджувався тим, що його дружини народжували лежачи. Така поза набула широкого поширення в західній культурі лише за останні 200 років, і винен у цьому, як вважає багато дослідників, саме король.

"До цього часу вертикальні пологи були найпоширенішими", — розповів професор Лорен Дандес.

За своє життя (1638-1715 рр) у короля Людовіка XIV народилося 22 дитини. Враховуючи той факт, що він був королем, у нього були дуже вагомі причини мати таку велику кількість дітей, тому що йому потрібен був гарантований спадкоємець престолу. Але йому також, очевидно, подобалося дивитися, як його дружини та коханки народжують його дітей.

Людовіку XIV подобалося спостерігати за пологами, тому він був розчарований тим, що не міг насолоджуватися процесом, коли жінки народжували навколішки або рачки, тому що в такій позі майже нічого не було видно. Через це він усіляко "просував" нове положення для пологів — лежачи. Він також наполягав на тому, щоб акушери-чоловіки були присутні під час пологів.

[ + – ] За його життя в короля Людовіка XIV народилося 22 дитини

Як зазначають експерти, швидше за все, на маси якраз і вплинув король, який активно пропагував позу лежачи під час пологів, і з того часу вона поширилася по всьому світу.

"З того часу ця позиція стала домінантною, незважаючи на її недоліки. І вона досі використовується в західних культурах, і все тому, що сотні років тому король-фетишист отримував задоволення від спостереження за пологами", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше вчені розкрили іншу не менш цікаву загадку. Так, дослідники розгадали таємницю прокляття Тутанхамона. Як виявилося, що й було очевидно, ніякого прокляття насправді не існувало. Воно було вигадане та поширене єгиптологом і журналістом Daily Mail Артуром Вейгаллом, який не міг змиритися з тим, що ексклюзивна історія потрапила до Times.